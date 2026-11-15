दिल्ली-जयपुर हाईवे पर चने से लदा ट्रॉला कार पर पलटा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

Delhi Jaipur Highway Accident : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शनिवार रात हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पांच साल का बच्चा घायल है। यह हादसा रेवाड़ी में बावल के बनीपुर चौक के पास चने से भरा ट्रॉला कार पर पलटने के चलते हुआ।

गौरव चौधरी, गुरुग्राम दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे संख्या-48 पर बनीपुर चौक के पास शनिवार देर रात हुए भीष सड़क हादसे ने पलभर में एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। जयपुर से दिल्ली की ओर लौट रही एक कार पर चने से भरा भारी-भरकम ट्रॉला पलट गया। ट्रॉले का वजन इतना अधिक था कि कार उसके नीचे दबकर पूरी तरह पिचक गई। इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब पांच साल का एक मासूम बच्चा घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, हादसा रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में बनीपुर चौक के पास फ्लाईओवर के नजदीक रात करीब 11:30 बजे हुआ। कार में पांच लोग सवार थे। परिवार जयपुर से अपने पैतृक गांव से दिल्ली लौट रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही काल बनकर आए ट्रॉला ने सब कुछ उजाड़ दिया।

अंदर फंसे रह गए लोग प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चने से भरा ट्रॉला अचानक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। भारी ट्रॉले के नीचे दबते ही कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अंदर बैठे लोगों को संभलने या बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास से गुजर रहे वाहन चालक और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन कार इतनी बुरी तरह दब चुकी थी कि उसमें फंसे लोगों को निकालना बेहद मुश्किल हो गया।

दो क्रेनों की मदद से चला ढाई घंटे तक रेस्क्यू हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। ट्रॉले के नीचे दबी कार और उसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए भारी मशीनरी की मदद लेनी पड़ी। करीब ढाई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में दो क्रेनों की सहायता से ट्रॉले को हटाया गया। इसके बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सका। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद चार को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की हुई पहचान जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान दीपक, नितिन, सरिता और दिव्या के रूप में हुई है। परिवार मूल रूप से राजस्थान के बानपुर की आलू वाली भोलावास गांव का रहने वाला था और लंबे समय से दिल्ली में रह रहा था। परिवार के सदस्य अपने पैतृक गांव से लौट रहे थे। हादसे में बचा करीब पांच साल का बच्चा घायल है।