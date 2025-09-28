दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर थार हादसा: 101 की रफ्तार में 4 बार पलटी, 5 परिवारों में मौत वाला मातम

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर शनिवार तेज रफ्तार थार ने पांच दोस्तों की जिंदगियां छीन लीं। हादसे के दौरान कार 100 मीटर तक घिसटती हुई चार बार पलटकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के वक्त थार की रफ्तार 101 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी।

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर शनिवार तेज रफ्तार थार ने पांच दोस्तों की जिंदगियां छीन लीं। इनमें ग्रेटर नोएडा में एलएलबी कर रहीं दो छात्राएं भी शामिल थीं। हादसे के दौरान कार 100 मीटर तक घिसटती हुई चार बार पलटकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के वक्त थार की रफ्तार 101 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। हादसे के बाद पांच परिवारों में मातम पसर गया।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि थार कार से छह दोस्त पार्टी करने के लिए शुक्रवार देर रात गुरुग्राम के क्लब में पहुंचे। इनमें तीन युवक और युवतियां थीं। तीन से चार घंटे तक पार्टी करने के बाद वे सुबह चार बजकर दस मिनट पर क्लब से बाहर निकले और लगभग 20 मिनट बाद हुए हादसे में पांच की मौत हो गई। पुलिस ने उनके पास से मिले कागजात और फोन के आधार पर शिनाख्त की। मृतकों की पहचान प्रतिष्ठा मिश्रा निवासी रायबरेली, आदित्य प्रताप सिंह निवासी आगरा, गौतम सोनी निवासी मोहना सोनीपत, लावण्या गौतम निवासी आगरा और ज्योति सोनी निवासी ग्रेटर कैलाश दिल्ली के रूप में हुई। बुलंदशहर निवासी कपिल शर्मा का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। सभी दोस्त थे। पुलिस को आशंका है कि थार सवार सभी युवक-युवतियां शराब के नशे में थे।

जज और इंस्पेक्टर की बेटी की मौत : लावण्या और प्रतिष्ठा मिश्रा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित लॉयड लॉ कॉलेज में एलएलबी द्वितीय वर्ष की छात्रा थीं। दोनों एक साल पहले ही पढ़ाई करने के लिए ग्रेटर नोएडा आई थीं। लावण्या के पिता आईटीबीपी में कार्यरत हैं, जबकि प्रतिष्ठा मिश्रा के पिता चंद्रमणि रायबरेली में जज हैं। दोनों छात्राओं ने वर्ष 2024 में ही प्रवेश लिया था। नोएडा की एक सोसाइटी में रहती थीं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नोएडा में नौकरी रह रहे आदित्य प्रताप सिंह के पिता यतेंद्र आगरा दीवानी में स्टेनो हैं।

दो नवंबर को होनी थी शादी मूलरूप से सोनीपत के मोहाना निवासी गौतम सैनी ने इंजीनियरिंग करने के बाद नोएडा में नौकरी करता था। उसकी दो नवंबर को जींद की रहने वाली युवती से शादी होनी थी। घर पर इसकी तैयारी चल रही थी। इस घटना के बाद शादी वाले घर में मातम छा गया। गौतम के पिता भी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हैं।