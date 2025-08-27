दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर यहां बनेंगे 9 FOB और 4 फ्लाईओवर, मिलेगा जाम से छुटकारा

इन परियोजनाओं में चार नए फ्लाईओवर, नौ अत्याधुनिक फुट ओवर ब्रिज, सर्विस रोड का चौड़ीकरण और नालियों का सुधार शामिल है। इन सभी सुविधाओं के पूरा होने के बाद गुरुग्राम और रेवाड़ी में यातायात पहले से कहीं अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित होगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को सेक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम-जयपुर खंड में 282 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। इन परियोजनाओं में नौ एफओबी और चार फ्लाईओवर और शामिल हैं।

राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम और रेवाड़ी केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। दोनों जिले औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते यातायात दबाव, जाम और बरसात के दिनों में जलभराव जैसी समस्याएं लंबे समय से नागरिकों के सुगम आवागमन में बड़ी बाधा बन रही थी। इसके अतिरिक्त पैदल यात्रियों के लिए हाईवे को पार करना एक गंभीर चुनौती थी।

राव ने कहा कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मूर्तरूप लेने वाली नई परियोजनाएं न केवल जाम और दुर्घटनाओं से राहत देंगी बल्कि आने वाले समय में आधुनिक यातायात व्यवस्था की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं में चार नए फ्लाईओवर, नौ अत्याधुनिक फुट ओवर ब्रिज, सर्विस रोड का चौड़ीकरण और नालियों का सुधार शामिल है। इन सभी सुविधाओं के पूरा होने के बाद गुरुग्राम और रेवाड़ी में यातायात पहले से कहीं अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित होगा।

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने पिछले 11 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया है। उन्होंने बताया कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक पूरे देश में केवल 91 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो पाया था, जबकि अकेले पिछले 11 वर्षों में ही 60 हजार किलोमीटर से अधिक दूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग आमजन को समर्पित किए गए हैं। यही नहीं पूर्व की सरकारों के समय जहां प्रतिदिन औसतन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होता था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में यह रफ्तार बढ़कर 33 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इस अवसर पर गुरुग्राम नगर निगम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, मानेसर नगर निगम की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव, एनएचएआई से क्षेत्रीय अधिकारी मोहम्मद सैफी, परियोजना निदेशक योगेश तिलक आदि अधिकारी मौजूद रहे।

यहां पर बनेंगे फ्लाईओवर दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पचगांव चौक, राठीवास, धारूहेड़ा स्थित हीरो कंपनी के पास तथा साल्हावास में चार नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके साथ 2.26 किलोमीटर लंबी नई सर्विस रोड का निर्माण और 30.95 किलोमीटर लंबाई की सड़क का उन्नयन किया जाएगा। 18.05 किमी लंबी नई आरसीसी नालियां बनाई जाएंगी। 40.64 किमी लंबाई की मौजूदा खुली नालियों को ढककर मजबूत किया जाएगा। हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनेंगी।

फ्लाईओवर को आगे तक बढ़ाया जाए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मानेसर एलिवेटेड फ्लाईओवर को एनएसजी गेट के आगे मानेसर की पहाड़ी तक बढ़ाया जाए। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा से इसको मंजूरी देने का आग्रह किया। राव ने कहा इसे मानेसर की पहाड़ी से जोड़ दिया तो सफर और आसान हो जाएगा।