Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi jain temple 40 lakh stolen kalash found from scrap dealers main accused still absconded

कहां मिला जैन मंदिर से चोरी हुआ सोने का कलश? चोर को अब भी खोज रही दिल्ली पुलिस

बता दें कि 11 अक्टूबर को ज्योति नगर पुलिस स्टेशन को दुर्गा पुरी चौक के पास स्थित जैन मंदिर के ऊपरी हिस्से से कलश चोरी होने की सूचना मिली थी। इसके बाद, संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | रजनीश पांडेMon, 13 Oct 2025 11:59 AM
share Share
Follow Us on
कहां मिला जैन मंदिर से चोरी हुआ सोने का कलश? चोर को अब भी खोज रही दिल्ली पुलिस

दिल्ली के जैन मंदिर से चोरी गया 40 लाख का कलश मिल गया है। ज्योति नगर पुलिस स्टेशन की टीम को ये बेशकीमती कलश कबाड़ बेचने वालों के पास से मिला। इस मामले में दो स्क्रैप डीलर्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसे चुराने वाला चोर अब भी फरार है। कलश को खरीदने वालों में एक महिला भी शामिल है।

बता दें कि 11 अक्टूबर को ज्योति नगर पुलिस स्टेशन को दुर्गा पुरी चौक के पास स्थित जैन मंदिर के ऊपरी हिस्से से कलश चोरी होने की सूचना मिली थी। इसके बाद, संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान, इंस्पेक्टर वेद प्रकाश, SHO/PS ज्योति नगर के नेतृत्व में टीमों ने जुटाए गए सबूतों के आधार पर सुराग विकसित किए।

सुंदर नगरी से 42 वर्षीय एक महिला कबाड़ी (scrap dealer) को पकड़ा गया और उसके कब्जे से चोरी हुए कलश के कुछ हिस्से बरामद किए। डिटेल पूछताछ करने पर, उसने अपराध कबूल कर लिया। महिला की निशानदेही पर छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप कलश के शेष हिस्से एक अन्य कबाड़ी दानिश (24 वर्ष), पुत्र असलम, निवासी न्यू मुस्तफाबाद, दिल्ली से बरामद किए गए। चोरी करने वाले फरार चोर को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, चोरी हुआ कलश 'अष्ट धातु' आठ शुभ धातुओं से मिलकर बना था और इसे कई साल पहले मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया था। इस कलश में लगभग 200 ग्राम सोना लगा हुआ था, और इसकी अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपये के आसपास थी। पुलिस ने बताया कि शनिवार की सुबह मंदिर के एक कर्मचारी ने जब कलश को गायब देखा और प्रबंधन (management) को सूचना दी, तब ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की खबर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता की पहचान नीरज जैन (58 वर्ष), निवासी पूर्वी ज्योति नगर और मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में हुई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि मंदिर के शिखर पर लगा कलश किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया था।

पुलिस ने बताया कि यह चोरी मंदिर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई थी और कथित तौर पर चोरी के दो वीडियो क्लिप्स तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुके हैं। एक वीडियो क्लिप में सोने का कलश कथित तौर पर चुराने के बाद एक आदमी को मंदिर परिसर में एक खंभे से नीचे उतरते हुए देखा गया। वहीं, दूसरे वीडियो में उसे अंधेरे का फायदा उठाकर कलश ले जाते हुए दिखाया गया था।