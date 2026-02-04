किताबों की जगह हथकड़ी! दिल्ली में 55% कैदी 30 साल से छोटे, जेल में बर्बाद कर रहे जवानी

संक्षेप: दिल्ली की 16 जेलों में बंद कुल कैदियों में से 55% से अधिक युवा 30 साल से कम उम्र के हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 87% कैदी विचाराधीन हैं, जो बेरोजगारी और जल्दी पैसा कमाने की होड़ में अपराध की ओर रुख कर रहे हैं।

जिस उम्र में युवाओं को कॉलेज कैंपस में होना चाहिए या अपना करियर संवारना चाहिए, उस उम्र में दिल्ली के हजारों नौजवान जेल की सलाखों के पीछे अपने जीवन का सबसे अहम समय बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली की जेलों के ताजा आंकड़ों ने एक डरावनी तस्वीर पेश की। यहां बंद कुल कैदियों में से 55% से ज्यादा कैदी 30 साल से कम उम्र के हैं।

चौंकाने वाले आंकड़े टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की 16 जेलों में इस समय कुल 18,969 कैदी बंद हैं। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। कुल 9434 यानी करीब 50 फीसदी कैदी 21-30 साल की उम्र के हैं। इसके अलावा 1,104 कैदी तो महज 18 से 20 साल के हैं। कुल मिलाकर 55% से ज्यादा कैदी 30 साल से कम उम्र के हैं। वहीं दूसरी तरफ, 65 साल से ऊपर के सिर्फ 167 कैदी हैं, जिन्हें लेकर सवाल उठते हैं कि इतनी उम्र और बीमारी में उन्हें जेल में रखने का क्या मकसद है।

आखिर क्यों अपराध की दुनिया में कूद रहे युवा? एक पूर्व कानून सचिव ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जल्दी पैसा कमाने का लालच है। बेरोजगारी, गरीबी और आय का कोई पक्का जरिया न होने के कारण युवा अपराध की ओर धकेले जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं।

दोषी कम, 'इंतजार' करने वाले ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जेल में बंद हर शख्स अपराधी साबित नहीं हुआ है। कुल कैदियों में से 87% यानी 16,512 लोग विचाराधीन हैं, यानी उनके मामलों का फैसला अभी कोर्ट में लंबित है। हालांकि, अब कानूनी सहायता बेहतर हुई है और लोगों को मुफ्त वकील मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं हुई है।