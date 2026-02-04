Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi jail statistics youth crime unemployment undertrial prisoners report
किताबों की जगह हथकड़ी! दिल्ली में 55% कैदी 30 साल से छोटे, जेल में बर्बाद कर रहे जवानी

किताबों की जगह हथकड़ी! दिल्ली में 55% कैदी 30 साल से छोटे, जेल में बर्बाद कर रहे जवानी

संक्षेप:

दिल्ली की 16 जेलों में बंद कुल कैदियों में से 55% से अधिक युवा 30 साल से कम उम्र के हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 87% कैदी विचाराधीन हैं, जो बेरोजगारी और जल्दी पैसा कमाने की होड़ में अपराध की ओर रुख कर रहे हैं।

Feb 04, 2026 02:11 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

जिस उम्र में युवाओं को कॉलेज कैंपस में होना चाहिए या अपना करियर संवारना चाहिए, उस उम्र में दिल्ली के हजारों नौजवान जेल की सलाखों के पीछे अपने जीवन का सबसे अहम समय बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली की जेलों के ताजा आंकड़ों ने एक डरावनी तस्वीर पेश की। यहां बंद कुल कैदियों में से 55% से ज्यादा कैदी 30 साल से कम उम्र के हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चौंकाने वाले आंकड़े

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की 16 जेलों में इस समय कुल 18,969 कैदी बंद हैं। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। कुल 9434 यानी करीब 50 फीसदी कैदी 21-30 साल की उम्र के हैं। इसके अलावा 1,104 कैदी तो महज 18 से 20 साल के हैं। कुल मिलाकर 55% से ज्यादा कैदी 30 साल से कम उम्र के हैं। वहीं दूसरी तरफ, 65 साल से ऊपर के सिर्फ 167 कैदी हैं, जिन्हें लेकर सवाल उठते हैं कि इतनी उम्र और बीमारी में उन्हें जेल में रखने का क्या मकसद है।

ये भी पढ़ें:गेम का ऐसा नशा कि खुद को 'कोरियन राजकुमारी' मानती थीं टावर से कूदने वाली बहनें

आखिर क्यों अपराध की दुनिया में कूद रहे युवा?

एक पूर्व कानून सचिव ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जल्दी पैसा कमाने का लालच है। बेरोजगारी, गरीबी और आय का कोई पक्का जरिया न होने के कारण युवा अपराध की ओर धकेले जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं।

delhi jail

दोषी कम, 'इंतजार' करने वाले ज्यादा

हैरान करने वाली बात यह है कि जेल में बंद हर शख्स अपराधी साबित नहीं हुआ है। कुल कैदियों में से 87% यानी 16,512 लोग विचाराधीन हैं, यानी उनके मामलों का फैसला अभी कोर्ट में लंबित है। हालांकि, अब कानूनी सहायता बेहतर हुई है और लोगों को मुफ्त वकील मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:गेम का आखिरी टास्क या फिर… ? 3 बहनों ने सुसाइड नोट में लिखा- ‘सॉरी मम्मी-पापा'

महिलाओं की कहानी थोड़ी अलग है

जेल में 98% पुरुष हैं, लेकिन महिला कैदियों का ट्रेंड थोड़ा अलग है। जेल में बंद 741 महिलाओं में से ज्यादातर (61%) 31 से 50 साल के बीच की हैं। इससे संकेत मिलता है कि महिलाएं अपराध की दुनिया में कम उम्र में नहीं, बल्कि सालों तक घरेलू हिंसा या आर्थिक तंगी झेलने के बाद कदम रखती हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।