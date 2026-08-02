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जेल में कैदी की मौत पर मिलेगा 7.5 लाख तक का मुआवजा, इन 4 मामलों में नहीं मिलेंगे पैसे; जानें नियम

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Jail Compensation Scheme: दिल्ली सरकार ने जेलों में कस्टडी के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों पर 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक मुआवजा देने की नई योजना लागू की है। जानिए किन मामलों में मुआवजा मिलेगा, किनमें नहीं और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।

जेल में कैदी की मौत पर मिलेगा 7.5 लाख तक का मुआवजा, इन 4 मामलों में नहीं मिलेंगे पैसे; जानें नियम
प्रतीकात्मक तस्वीर

अमित झा, नई दिल्ली

Delhi Jail Compensation Scheme: दिल्ली सरकार ने जेलों में कस्टडी के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को मुआवजा देने की नई योजना लागू की है। योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, हर मौत पर यह राशि नहीं मिलेगी। प्राकृतिक मौत, बीमारी या कुछ अन्य परिस्थितियों में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि किन मामलों में कितना मुआवजा मिलेगा और इसके नियम क्या हैं।

किन मामलों में मिलेगा 7.5 लाख रुपये का मुआवजा?

दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी कैदी की मौत कैदियों के बीच आपसी झगड़े या जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण होती है, तो मृतक के निकटतम परिजन या वैधानिक उत्तराधिकारी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

किन मामलों में मिलेगा 5 लाख रुपये?

इन परिस्थितियों में 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

  • जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही से मौत।
  • चिकित्सा या पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण मौत।
  • कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला।

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किन मामलों में नहीं मिलेगा मुआवजा?

सरकार ने साफ किया है कि इन मामलों में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।

  • प्राकृतिक मृत्यु।
  • बीमारी से हुई मौत।
  • जेल से फरार होने या वैध हिरासत से भागने के दौरान हुई मौत।
  • किसी आपदा या विपदा के कारण हुई मौत।

कैसे तय होगा मुआवजा?

हर मामले में संबंधित जेल अधीक्षक को मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के कारण, मेडिकल हिस्ट्री और इलाज का पूरा रिकॉर्ड महानिदेशक (कारागार) को भेजना होगा। इसके बाद महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता वाली समिति मामले की समीक्षा करेगी। समिति की सिफारिश पर प्रशासनिक सचिव मुआवजे को मंजूरी देंगे। भुगतान होने के बाद इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को भी भेजी जाएगी।

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कब से लागू होगी योजना?

दिल्ली सरकार ने इस योजना को ‘दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025’ के नाम से अधिसूचित किया है। यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी, जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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