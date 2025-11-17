रिश्ते के बीच आया 'वो'! पति ने शक में पत्नी की हत्या कर नाले में फेंक दिया शव

संक्षेप: पुलिस अधिकारी ने बताया कि 14 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे यशपाल से एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस को सूचित किया गया कि एक नाले के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक महिला का आंशिक रूप से डूबा हुआ शव मिला।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में पति ने पत्नी को अवैध संबंध के शक में मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पत्नी को मारने के बाद उसका शव खुले नाले में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति ने बताया कि उससे इसके चलते खूब लड़ाई भी होती थी। पुलिस ने बताया कि विष्णु शर्मा आदतन अपराधी है और पहले भी तीन मामलों में शामिल रहा है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 14 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे यशपाल से एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें पुलिस को सूचित किया गया कि एक नाले के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक महिला का आंशिक रूप से डूबा हुआ शव मिला। कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसे लंबे समय से संदेह था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ते में है, जिसके कारण दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया, "13 नवंबर को रात करीब 9 बजे दंपति के बीच फिर से तीखी बहस हुई, जिसके दौरान विष्णु शर्मा ने आपा खो दिया और अपने घर के अंदर ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी।" इसके बाद, वह साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से अपनी पत्नी के शव को कंधे पर उठाकर ले गया और भागने से पहले उसे औद्योगिक क्षेत्र के पास एक खुले नाले में फेंक दिया।