दिल्ली पुलिस ने पहले ही पकड़ लिए थे ISIS आतंकी, फिर 9 दिन तक क्यों रखा राज?

संक्षेप: दीवाली और छठ त्योहारों में दहशत फैलने से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ISIS-प्रेरित आतंकी साजिश के दो संदिग्धों की गिरफ्तारी को 9 दिन तक गोपनीय रखा, ताकि पूरे मॉड्यूल को पकड़ा जा सके और त्योहारी माहौल खराब न हो।

Sat, 25 Oct 2025 09:13 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दीवाली की रौनक और छठ की तैयारियों के बीच दिल्ली में एक खतरनाक ISIS-प्रेरित आतंकी साजिश पकड़ी गई, लेकिन पुलिस ने इसे पूरे 9 दिन तक राज की तरह छिपाकर रखा। 16 और 18 अक्टूबर को हुई गिरफ्तारियों का खुलासा अब जाकर 25 अक्टूबर को हुआ। अब सवाल उठता है आखिर इतने दिनों तक यह खतरनाक खबर क्यों दबाकर रखी गई?

त्योहारी सीजन में पैनिक से बचाव की रणनीति

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारियां 16 अक्टूबर (सादिक नगर छापा) और 18 अक्टूबर (भोपाल में दूसरा संदिग्ध) को हुईं, लेकिन इन्हें जानबूझकर गोपनीय रखा गया। एडिशनल आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने साफ कहा कि दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान अगर यह खबर लीक हो जाती, तो दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में दहशत फैल जाती। लोग मॉल्स, बाजारों और पूजा स्थलों से दूर रहते, जिससे त्योहारी माहौल खराब हो जाता। यह चुप्पी कोई ढील नहीं, बल्कि सतर्कता का हिस्सा थी ताकि आतंकी मॉड्यूल के बाकी सदस्यों को भी बिना अलर्ट किए पकड़ा जा सके।

जांच अधिकारी बताते हैं कि ऑपरेशन अभी भी संवेदनशील था। सोशल मीडिया पर जिहादी वीडियो शेयर करने वाले इस अंतरराज्यीय मॉड्यूल को पूरी तरह तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय चल रहा था। अगर जल्दबाजी में खबर फैलती, तो सीरिया स्थित ISIS हैंडलर अबू इब्राहिम या अन्य लिंक वाले भाग सकते थे। त्योहार खत्म होने के बाद, जब स्थिति सामान्य हुई, तब पुलिस ने पूरी डिटेल्स शेयर कीं। कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि यह फैसला दिल्ली में दीवाली-छठ के दौरान साकेत मॉल जैसे टारगेट पर हमले को रोकने के लिए जरूरी था।

ऐसे हुईं गिरफ्तारियां

16 अक्टूबर को डीसीपी अमित कौशिक की टीम ने सादिक नगर में मोहम्मद अदनान उर्फ अबू मुहारिब के घर छापा मारा। वहां से ISIS सामग्री, झंडा, बयाह वाले कपड़े और टाइमर घड़ी मिली। पूछताछ में भोपाल कनेक्शन खुला और 18 अक्टूबर को भोपाल-ATS के साथ मिलकर अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद को पकड़ा गया।

