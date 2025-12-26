Hindustan Hindi News
दिल्ली के बस अड्डों पर अब 'तीसरी आंख' की नजर! इन ISBT पर लगेंगे हाई-टेक CCTV कैमरे

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने सराय काले खां और आनंद विहार बस टर्मिनलों पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 31 लाख की लागत से हाई-टेक CCTV कैमरे और कंट्रोल रूम स्थापित करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी।

Dec 26, 2025 01:54 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में सराय काले खान और आनंद विहार जैसे अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों (ISBT) पर अब हर कोने में नजर रखने वाली 'तीसरी आंख' जागने वाली है। दिल्ली सरकार ने इन दो सबसे व्यस्त ट्रांसपोर्ट हब्स की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए एक हाई-टेक CCTV सिस्टम शुरू किया है, जिससे यात्रियों को और भी सुरक्षित महसूस होगा।

क्या-क्या कवर करेगा ये नया सिस्टम?

ये निगरानी व्यवस्था कोई साधारण नहीं है। एंट्री-एग्जिट गेट्स, प्लेटफॉर्म्स, अंदर की सड़कें और पार्किंग एरिया हर जगह पर लगातार नजर रहेगी। दोनों टर्मिनलों में अलग-अलग कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जहां इंजीनियर और अधिकृत अधिकारी रियल-टाइम में सबकुछ देख सकेंगे। मतलब, कोई शरारत करने की सोचे भी तो पकड़ा जाएगा।

अपराध से लेकर इमरजेंसी तक सब पर काबू

अधिकारियों का कहना है कि ये कैमरे सिर्फ चोरी-चकारी या संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने में ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार रोकने, सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी जांचने और भीड़ प्रबंधन में भी बड़ा रोल निभाएंगे। कोई आपात स्थिति हो या अचानक अफरा-तफरी, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। रात के अंधेरे में भी ये कैमरे 50 मीटर तक साफ तस्वीरें लेंगे, क्योंकि इनमें इनबिल्ट इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है।

कितने कैमरे और कितना खर्च?

दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTIDC) ने टेंडर निकाला है, जिसकी कुल लागत करीब 31 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा है। दोनों ISBT पर 35-35 कैमरे लगेंगे। कुछ बुलेट टाइप के फिक्स्ड, तो कुछ PTZ जो घूम-फिरकर हर एंगल कवर करेंगे। ठेकेदार पहले साइट सर्वे करेगा और फिर सटीक प्लान बनाकर काम शुरू करेगा।

ये हाई-टेक फीचर्स होंगे शामिल

  • लाइव फीड 24x7 मॉनिटर होगी और कम से कम 30 दिन तक लोकल स्टोरेज में रखी जाएगी।
  • एक स्क्रीन पर एक साथ 64 फीड्स देखने की सुविधा।
  • डेटा सिक्योरिटी टॉप क्लास – सिर्फ अधिकृत लोग ही देख या डिलीट कर सकेंगे, और हर एक्सेस का ऑडिट ट्रेल रहेगा।
  • मोबाइल से भी लाइव देखने की सुविधा और रिमोट मॉनिटरिंग का ऑप्शन।
  • नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, बड़े LED मॉनिटर, फाइबर कनेक्टिविटी और आउटडोर रैक्स भी लगाए जाएंगे।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में लगेंगे CCTV

इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार पूरे शहर की CCTV व्यवस्था को नया रूप देने की तैयारी में है। 2020 से अब तक करीब 2.8 लाख कैमरे लग चुके हैं, लेकिन कुछ इलाकों में कवरेज अभी कम है। जल्द ही PWD के मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड करने, बाकी इंस्टॉलेशन पूरा करने और पूरा कंट्रोल दिल्ली पुलिस को सौंपने का प्रस्ताव आने वाला है – खासकर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए।

