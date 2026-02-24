Hindustan Hindi News
Delhi Weather : दिल्ली में फरवरी में ही पसीने छुड़ा रही गर्मी, 30 के पार गया पारा; पूरे हफ्ते कैसा मौसम

Feb 24, 2026 07:34 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में गर्मी ने फरवरी महीने में ही लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली का पारा एक बार फिर से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। दिनभर की तेज धूप के चलते लोगों ने सोमवार को गर्मी का अहसास किया। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आपसास रहने का अनुमान है। आसमान दिनभर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त थोड़ी धुंध छाई रहेगी।

मौसम विभाग की मानें तो सप्ताह के अंत तक गर्मी धीरे-धीरे और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं 25 और 26 फरवरी को दिन के समय 15 से 25 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से सतह हवाएं चलेंगी।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई। दिन में 11 बजे के बाद धूप तेज हो गई। इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस समय का सामान्य तापमान है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 29 से 95 फीसदी तक रहा।

delhi temperature chart

दिल्ली को प्रदूषित हवा से राहत नहीं

वहीं, राजधानी दिल्ली को प्रदूषित हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हवा की गति कम होने के चलते दिल्ली के लोगों को ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 228 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच 'एक्यूआई' को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

वायु गुणवत्ता पूर्व-चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता के अगले तीन दिन तक 'खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है। अगले छह दिनों के लिए भी वायु गुणवत्ता के 'खराब' से 'मध्यम' श्रेणी में रहने के आसार हैं।

मौसम का साप्ताहिक पूर्वानुमान

डेटअधिकतम तापमान (°C)न्यूनतम तापमान (°C)मौसम का अनुमान
24.02.202629-3112-14आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती है।
25.02.202629-3112-14आसमान साफ रहेगा। दिन के दौरान 15-25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सुबह धुंध रहेगी।
26.02.202630-3213-15तापमान में हल्की बढ़ोतरी। दिन में तेज हवाएं (15-25 किमी/घंटा) और सुबह धुंध का अनुमान है।
27.02.202631-3314-16मौसम गर्म रहेगा। आसमान साफ और सुबह के समय हल्की धुंध रहेगी।
28.02.202631-3315-17गर्मी बरकरार रहेगी। आसमान साफ रहेगा और सुबह के वक्त धुंध छाई रह सकती है।
Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
