Delhi Weather : दिल्ली में फरवरी में ही पसीने छुड़ा रही गर्मी, 30 के पार गया पारा; पूरे हफ्ते कैसा मौसम

राजधानी दिल्ली में गर्मी ने फरवरी महीने में ही लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली का पारा एक बार फिर से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। दिनभर की तेज धूप के चलते लोगों ने सोमवार को गर्मी का अहसास किया। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आपसास रहने का अनुमान है। आसमान दिनभर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त थोड़ी धुंध छाई रहेगी।

मौसम विभाग की मानें तो सप्ताह के अंत तक गर्मी धीरे-धीरे और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं 25 और 26 फरवरी को दिन के समय 15 से 25 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से सतह हवाएं चलेंगी।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही। दिन चढ़ने के साथ धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई। दिन में 11 बजे के बाद धूप तेज हो गई। इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस समय का सामान्य तापमान है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 29 से 95 फीसदी तक रहा।

दिल्ली को प्रदूषित हवा से राहत नहीं

वहीं, राजधानी दिल्ली को प्रदूषित हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हवा की गति कम होने के चलते दिल्ली के लोगों को ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 228 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच 'एक्यूआई' को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

वायु गुणवत्ता पूर्व-चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता के अगले तीन दिन तक 'खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है। अगले छह दिनों के लिए भी वायु गुणवत्ता के 'खराब' से 'मध्यम' श्रेणी में रहने के आसार हैं।

मौसम का साप्ताहिक पूर्वानुमान