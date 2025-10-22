जहरीली हवा में घुट रहा दिल्ली का दम, मंत्रियों के लिए लाखों के एयर प्यूरीफायर खरीद रही सरकार- AAP

संक्षेप: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए कहा- जहरीली हवा में दिल्ली के आम लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार मंत्रियों के लिए महंगे एयर प्यूरीफायर खरीद रही है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। आज बुधवार सुबह नौ बजे दिल्ली का AQI 335 (बहुत खराब) रहा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए कहा- जहरीली हवा में दिल्ली के आम लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन दिल्ली की भाजपा सरकार मंत्रियों के लिए महंगे एयर प्यूरीफायर खरीद रही है।

आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हेंडल से ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार को घेरते हुए लिखा- "दिल्ली में बीजेपी सरकार की बेशर्मी का नया नमूना।" दरअसल आप ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें दिल्ली सचिवालय के लिए 15 एयर प्यूरीफायर खरीदने का जिक्र है। इनकी कुल कीमत 545175 रुपये बताई गई है।

आप ने दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए लिखा- “जहरीली हवा में घुट रहा दिल्ली के आम लोगों का दम, लेकिन मंत्रियों के लिए महंगे Air Purifier खरीद रही बीजेपी सरकार। एक Air Purifier की कीमत- 36,345 रुपये है। लाखों रुपये सिर्फ मंत्रियों के लिए 'साफ हवा' पर खर्च कर रही रेखा सरकार।”

आप ने दिल्ली सरकार पर मैनेजमेंट न कर पाने का भी आरोप लगाया है। आगे लिखा- "जनता को सिर्फ खोखले वादे और मंत्रियों को दम घोंटू हवा से बचाने के लिए महंगे Air Purifier। यही है विपदा सरकार का Proper Management"

शेयर की गई तस्वीर दिल्ली सचिवालय में एयर प्यूरीफायर की सप्लाई और फिक्सिंग से जुड़ी है। इसमें एक एयर प्यूरीफायर की कीमत 36345 रुपये बताई गई है। इस तरह कुल 15 यूनिट के लिए 545175 रुपये खर्च होने की बात दर्ज है। 220 वोल्ट के ये प्यूरीफायर 1000 स्कॉयर फुट की हवा को साफ करने में सक्षम होंगे। इनमें PM2.5 की रियल टाइम वैल्यू दिखाई देगी कि आखिर उस जगह कितना पलूशन है।