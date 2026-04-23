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बुरी यौन आदतों ने बनाया राक्षस; IRS अफसर की बेटी से दरिंदगी करने वाले नौकर पर नया खुलासा

Apr 23, 2026 01:10 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी से रेप-मर्डर करने वाले नौकर पर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बताया कि वह घर में लूटपाट के लिए घुसा था, लेकिन बुरी यौन आदतों के कारण उसने पीड़िता से दरिंदगी की।

दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी से रेप और हत्याकांड का पूरा मामला हिला देने वाला है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाला उनके घर का नौकर 23 वर्षीय राहुल मीणा था, हालांकि अफसर ने उसकी हरकतों को देखते हुए डेढ़ महीना पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। पुलिस पूछताछ में राहुल मीणा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि राहुल ऑनलाइन गेमिंग और नशे की लत के कारण कर्ज में डूबा हुआ था और उसका मकसद घर में बड़ी चोरी था। वह जानता था कि घर का लॉकर अफसर, उसकी पत्नी और बेटी ही खोल सकते हैं। इसलिए उसने बेटी को निशाना बनाया और लॉकर खुलवाने की कोशिश में हैवानियत की। पूछताछ में पता लगा है कि वह यौन विकृत मानसिकता से पीड़ित है।

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने कथित तौर पर युवती (पीड़िता) से लॉकर खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो वह गुस्से में आ गया और उसने हैवानियत की। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो पीड़िता ने विरोध किया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इसी दौरान आरोपी ने एक भारी शोपीस जैसी वस्तु उठाकर युवती के सिर पर वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई।

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सात लाख के कर्ज में हैवान बना

पूछताछ में शामिल अधिकारियों ने बताया कि इस वारदात के पीछे मुख्य मकसद लूटपाट थी। हालांकि, यह अपराध ऑनलाइन जुए में हुए भारी नुकसान और कर्ज के दबाव के चलते और भी हिंसक हो गया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी पर करीब 7 लाख रुपये का कर्ज था, जिसे चुकाने की समय सीमा नजदीक आ चुकी थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “पैसे जुटाने के लिए उसने पहले अपना मोबाइल गिरवी रखकर 10 हजार रुपये लिए, लेकिन वह रकम भी ऑनलाइन गेमिंग में हार गया। इसके बाद बढ़ते दबाव में उसने आईआरएस अधिकारी के घर को निशाना बनाने की योजना बनाई।”

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यौन विकृत मानसिकता

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया आरोपी के बयानों से उसकी मानसिक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एक अधिकारी ने कहा, “उसकी बातचीत से वह यौन विकृत प्रवृत्ति का लग रहा है। युवती के गिरने के बाद उसने मौके का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म भी किया।” घटना के बाद आरोपी ने घर की तलाशी ली और एक पेचकस ढूंढकर लॉकर को तोड़ दिया, जिसके बाद वह नगदी लेकर फरार हो गया।

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पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ऑटो से पालम रेलवे स्टेशन पहुंचा और शहर छोड़ने की कोशिश की। ट्रेन छूट जाने के बाद वह पास के एक होटल में ठहर गया, जहां से पुलिस ने उसे ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है और मामले की आगे जांच जारी है।

पहले अलवर में दोस्त की बीवी से रेप

आरोपी ने दिल्ली में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने से एक दिन पहले अलवर में एक महिला से रेप किया और उसे मारने की भी कोशिश की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी का महिला के घर आना-जाना था और महिला का पति उसका दोस्त था। एक दिन मौका पाकर उसने महिला से दरिंदगी की। शरीर को कई जगह काटा और फिर गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिम महिला किसी तरह बच निकली। परिवार को जान से मारने की धमकी देकर वह वहां से फरार हो गया था।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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