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IRS अधिकारी की बेटी का मोबाइल बरामद, आरोपी राहुल कर रहा चौंकाने वाले खुलासे

Apr 25, 2026 06:17 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में आईआरएस अधिकारी की बेटी से रेप और मर्डर के मामले में आरोपी राहुल चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह वारदात के बाद जिस होटल में ठहरा था, वहां उसने कोई पहचान पत्र नहीं दिया था। उसने कमरा लेने के लिए स्टाफ को पांच सौ रुपये दिए थे।

IRS अधिकारी की बेटी का मोबाइल बरामद, आरोपी राहुल कर रहा चौंकाने वाले खुलासे

दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में आईआरएस अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की पूछताछ में आरोपी राहुल चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह वारदात के बाद जिस होटल में ठहरा था, वहां उसने कोई पहचान पत्र नहीं दिया था। उसने कमरा लेने के लिए वहां मौजूद स्टाफ को पांच सौ रुपये दिए थे। ऐसे में अब पुलिस होटल के स्टाफ पर कार्रवाई करेगी।

पुलिस आरोपी के बयानों की पुष्टि के लिए होटल, टैक्सी और ऑटो चालक के बयान भी दर्ज कर रही है। शुक्रवार को पुलिस टीम ने आरोपी के साथियों से पूछताछ के दौरान उसका सामना करवाया। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर युवती का मोबाइल भी बरामद कर लिया।

आईडी नहीं होने पर ज्यादा रकम दी

आरोपी ने पूछताछ में बताया जब वह होटल में कमरा लेने के लिए पहुंचा तो उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। जिसके चलते होटल में कमरा मिलने में परेशानी आई। होटल के स्टाफ ने कमरे का किराया 15 सौ रुपये बताए थे। आरोपी ने उन्हें दो हजार रुपये दिए जिसके बाद स्टाफ ने बिना आईडीप्रूफ उन्हें कमरा दे दिया। कमरे में जाने के बाद आरोपी ने सबसे पहले एक क्विक कॉमर्स ऐप के जरिए आई टी-शर्ट आर्डर की, जिसकी पेमेंट वह कैश ऑन डिलीवरी करवाना चाहता था। इसके अलावा उसने वहां खाना आर्डर किया था।

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लोकेशन डेटा खंगाल रहे

आरोपी ने बताया कि वह युवती का फोन लेकर आया था। बाद में उसने वह फोन आस्थाकुंज पार्क स्थित एक कूड़ेदान में फेंक दिया था। पुलिस टीम ने फोन बरामद करने के लिए पूरे इलाके में कई बार जांच अभियान चलाया। जिसके बाद फोन बरामद किया गया, मोबाइल की बरामदगी को जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है। पुलिस अब कॉल डिटेल, चैट हिस्ट्री और लोकेशन डेटा खंगाल रही है, ताकि वारदात से पहले और बाद की गतिविधियों की सटीक टाइमलाइन तैयार की जा सके।

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राजस्थान भागने की तैयारी में था

आरोपी वारदात के बाद राजस्थान भागने की तैयारी में था। घर से पैसे व ज्वैलरी चोरी करने के बाद राहुल ने आस्था कुंज, नेहरू प्लेस होते हुए 600 रुपये में ट्रैक्सी लेकर पालम रेलवे स्टेशन पहुंचा था। जहां से उसे ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन वहां से चली गई। जिसके बाद वह स्टेशन से बाहर आया और ऑटो लेकर द्वारका स्थित होटल पहुंचा। जहां से बुधवार देकर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की तो पता चला कि बुधवार को पालम से दोपहर में शालीमार मालिनी एक्सप्रेस और रात आठ बजे के बाद कई ट्रेन जाती है। ऐसे में पुलिस अब यह मान कर चल रही है कि वह दोपहर की ट्रेन छूटने के बाद रात की ट्रेन पकड़ने की फिराक में था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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