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12वीं में 90%, सट्टे में जीते 5 लाख… IRS अफसर की बेटी केस में आरोपी की बहन के बड़े खुलासे

Apr 24, 2026 12:02 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi IRS officer daughter murder case: राहुल की बहन ने अपने भाई से जुड़े कई खुलासे किए हैं। उसे ऑनलाइन गेम खेलने की गंदी लत लग चुकी थी। वह सट्टा भी लगाता था। पढ़ने में काफी होशियार था। उसके 12 वीं में 90 पर्सेंट नंबर आए थे। जानिए रेप-हत्या के मुख्य आरोपी राहुल की बहन ने क्या कुछ बताया...

12वीं में 90%, सट्टे में जीते 5 लाख… IRS अफसर की बेटी केस में आरोपी की बहन के बड़े खुलासे

Delhi IRS officer daughter murder case: दिल्ली में IRS अफसर की बेटी की हत्या और रेप के आरोप में राजस्थान के राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल की बहन ने अपने भाई से जुड़े कई खुलासे किए हैं। मसलन उसे ऑनलाइन गेम खेलने की गंदी लत लग चुकी थी। वह सट्टा भी लगाता था। दिल्ली में अफसर के घर चोरी करने के मकसद से गया था। बहन ने ये भी बताया कि वो पढ़ने में काफी होशियार था। उसके 12 वीं में 90 पर्सेंट नंबर आए थे। जानिए रेप-हत्या के मुख्य आरोपी राहुल की बहन ने क्या कुछ बताया...

12वीं में आए थे 90%, फिर लग गई गेम की बुरी लत

आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल की बहन ने बताया वह पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट था। 10वीं और 12वीं में उसके अच्छे नंबर आए थे। 10वीं में 73 पर्सेंट और 12वीं में 90 पर्सेंट। उसने साइंस में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। मगर इसी दौरान उसे गेम खेलने की लत लग गई थी। वह सट्टा भी लगाने लगा था। जानकारी में सामने आया है कि वह सट्टे में घर का सामान, अपना फोन तक दांव पर लगा देता था। इसके लिए दोस्तों से भी पैसे उधार मांगता था।

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गेमिंग में जीता था 5 लाख… वो डिप्रेशन में हो गया था

राहुल की बहन ने बताया कि उसके ऊपर कर्जा नहीं था। अभी उसने गेम खेलकर 5 लाख रुपये जीते थे। इसके बाद वह 1 लाख रुपये हार गया था। इसके बाद उसके दोस्त दवाब बना रहा था कि पैसे दो मेरे। यहां उसकी बीवी के साथ भी कुछ हुआ है। वो काफी परेशान था। डिप्रेशन में हो गया था। उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। वो पैसे लेने के लिए ही दिल्ली गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि वह बेटिंग ऐप्स में शामिल था। उसे ड्रग्स की भी लत थी।

जज के सामने बोला- मुझसे अपराध हो गया…

न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, मीणा से हुई पूछताछ में पता चला है कि वह "विकृत मानसिकता" का व्यक्ति है। आरोपी को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया। उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठाकरान के सामने कहा, "मुझसे अपराध हो गया... गलती हो गई।" मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस की याचिका स्वीकार करते हुए, आरोपी को पूछताछ के लिए चार दिन की हिरासत में भेज दिया है।

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IRS अफसर की बेटी का रेप करके किया मर्डर

आपको बताते चलें कि दिल्ली में हुई इस सनसनीखेज वारदात की जांच में खुलासा हुआ है कि 19 वर्षीय आरोपी एक एक्स्ट्रा चाबी का इस्तेमाल कर कैलाश हिल्स स्थित घर में बुधवार सुबह चुपके से घुसा था। इसके बाद वो सीधे छत पर बने स्टडी रूम में गया, जहां उसने अपने IRS अफसर की बेटी पर कथित तौर पर हमला किया, बलात्कार किया और फिर उसके खून से लथपथ शरीर को घसीट कर नीचे ले गया, जिसके बाद वहां से फरार हो गया। आरोपी पहले घर में घरेलू सहायक के तौर पर काम करता था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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