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भारी बारिश से पानी-पानी हुई दिल्ली, पूरे NCR का बुरा हाल; कहर बरपा रहा मॉनसून, VIDEO

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जिस मॉनसून का दिल्ली-एनसीआर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही अब कहर बरपा रहा है। पिछले करीब 36 घंटे से रुक-रुककर हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जगह-जगह जलजमाव से स्थित विकराल हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित पूरे एनसीआर के लिए अलर्ट जारी किया है।

भारी बारिश से पानी-पानी हुई दिल्ली, पूरे NCR का बुरा हाल; कहर बरपा रहा मॉनसून, VIDEO

दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की पहली जोरदार बारिश ने ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सहित गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलजमाव के कारण वाहन चालकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सरोजिनी नगर, मिंटो ब्रिज, कनॉट प्लेस और विजय चौक जैसे अहम इलाकों में जलभराव हो गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी पर नजर रखने की अपील की है। जलभराव वाले इलाके पानी निकालने का काम जारी है।

faridabad rain

फरीदाबाद में खेड़ी पुल का हिस्सा धंसा

फरीदाबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रेटर फरीदाबाद के पास आगरा नहर पर बने खेड़ी पुल का एक हिस्सा धंस गया है। पुल के एक तरफ जमीन खिसकने से सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभावित हिस्से के आसपास बांस-बल्लियां लगाकर बैरिकेडिंग कर दी है और लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा के मद्देनजर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

जलभराव की समस्या ने गंभीर रूप लिया

फरीदाबा के कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। कुछ स्थानों पर बारिश का पानी घरों और गलियों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को सामान सुरक्षित स्थानों पर रखना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि थोड़ी देर की तेज बारिश में ही जल निकासी व्यवस्था जवाब दे जाती है। पानी जमा होने से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई परिवारों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Faridabad: Women wade through a waterlogged road following rainfall, in Faridabad, Haryana, Sunday, July 5, 2026. (PTI Photo)(PTI07_05_2026_000201B)

गाजियाबाद में कार और स्कूटर गड्ढे में गिरे

गाजियाबाद के अधिकांश हिस्सों में कल रात से सुबह तक बारिश होती रही। इसके चलते अधिकांश सड़कों और गलियों में जलभराव हो गया है। नेशनल हाईवे 9, मेरठ रोड, जीटी रोड, दिल्ली मेरठ रोड और हापुड़ रोड पर ट्रैफिक बहुत धीमा है। मुख्य चौराहों और कट पर जाम की स्थिति है। लोनी के पावी सादिकपुर स्थित 132 केवी सब स्टेशन में पानी भर गया है। इसके चलते आसपास के इलाके की आपूर्ति बंद कर दी गई है। गाजियाबाद में नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं, वसुंधरा में अटल चौक के पास भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से एक कार और एक स्कूटर गड्ढे में गिर गए।

नोएडा में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा गिरा

नोएडा के सेक्टर-62 स्थित आई फोर्ट बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा भारी बारिश के कारण भरभराकर गिर गया। मलबा नीचे खड़ी कई गाड़ियों पर गिरने से वे क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। अभी भी मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बारिश से नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी मार्ग, अट्टा बाजार, सेक्टर-15 नयाबांस के सामने, एलिवेटेड रोड से सेक्टर-61 की ओर उतरते समय, सेक्टर-62 मॉडल टाउन गोलचक्कर, पर्थला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे समेत कई जगह जाम की समस्या हुई। एक किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को आधे से पौने घंटे का समय लगा।

heavy rain in the Gazipur area of New Delhi

गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम लगभग ठप

गुरुग्राम में पिछले 33 घंटों में 115 मिमी बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हुई, जिससे लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे। दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन (नरसिंहपुर के पास), बसई, कादीपुर और सोहना रोड जैसी कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक बहुत धीमी गति से चला। पानी भरे रास्तों पर कई गाड़ियां खराब हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि पानी निकालने और ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें तैनात की गईं।

Gurugram Flood

लगातार बारिश होने के कारण शहर का ड्रेनेज सिस्टम लगभग ठप हो गया है। फिरोज गांधी कॉलोनी में सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में एक साइकिल सवार गिर गया, जबकि बुधवार को एक गाय दूसरे गड्ढे में फिसलकर घायल हो गई। उन्होंने बताया कि राजेंद्र पार्क में खोदे गए इलाके में एक स्कूल बस भी फंस गई। सेक्टर 31, 39, शीतला माता मंदिर रोड, सेक्टर-10A, पटौदी रोड, बसई रोड, कादीपुर और उमंग भारद्वाज चौक सहित कई इलाकों में जलभराव की सूचना है। ट्रैफिक पुलिस ने 260 अतिरिक्त जवान, पांच क्रेन, दो हाइड्रा मशीनें, एक एम्बुलेंस, 17 मोटरसाइकिल पेट्रोल यूनिट और छह पुलिस वाहन तैनात किए हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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