राजधानी में महंगाई दर देश के 15 बड़े शहरों से कम, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में दावा
दिल्ली में पिछले साल महंगाई यानी मुद्रास्फीति की दर देश के औसत और अन्य बड़े शहरों की तुलना में काफी कम रही। यह जानकारी दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की एक नई रिपोर्ट में दी गई है।
रिपोर्ट में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिल्ली और देश के 14 अन्य प्रमुख महानगरों की तुलना की गई। इनमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, इंदौर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, वाराणसी, अमृतसर और लखनऊ शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में कोलकाता में महंगाई की दर सबसे ज्यादा 3.6% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.4% था। मुंबई में यह दर 3% और दिल्ली में केवल 1.8% दर्ज की गई। चेन्नई में पिछले साल कोई बदलाव नहीं हुआ।
कैलेंडर वर्ष 2024 में दिल्ली की खुदरा महंगाई दर चुने गए 15 शहरों में तीसरी बार सबसे कम रही। लखनऊ और चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा महंगाई देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2020, 2021, 2023 और 2024 में दिल्ली की महंगाई दर देश से कम रही है।
बीते साल की तुलना में बड़ी राहत
साल 2024 में दिल्ली में कुल महंगाई 1.7% रही, जो 2023 में 3.7% थी। खाद्य और पेय पदार्थों के समूह में 2024 में कीमतें 5.6% बढ़ीं, जबकि 2023 में यह बढ़ोतरी 4.6% थी। दिल्ली में ईंधन और बिजली जैसे क्षेत्रों में कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ीं।