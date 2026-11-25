साउथ दिल्ली में घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा जहरीली! PM2.5 का स्तर कितना निकला?
Delhi Air Pollution: दक्षिण दिल्ली के घरों के अंदर की हवा बाहर की तुलना में अधिक प्रदूषित है और हवा की आवाजाही ठीक न होने के कारण ऐसे घरों में वायु में मौजूद बारीक कणों (पीएम) का स्तर बाहर की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक पाया गया।
Delhi Air Pollution: दक्षिण दिल्ली के घरों के अंदर की हवा बाहर की तुलना में अधिक प्रदूषित है और हवा की आवाजाही ठीक न होने के कारण ऐसे घरों में वायु में मौजूद बारीक कणों (पीएम) का स्तर बाहर की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक पाया गया। यह बात एक अध्ययन में कही गई है।अध्ययन के अनुसार, दक्षिण दिल्ली के चार इलाकों में 24 घरों की हवा की गुणवत्ता के आकलन में पाया गया कि जहां हवा की आवाजाही ठीक नहीं है, वहां घर के अंदर पीएम 2.5 का औसत स्तर 119.17 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। यह घर के बाहर के 79.34 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के औसत स्तर से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है।
यह अध्ययन नयी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया, सऊदी अरब के जजान विश्वविद्यालय और जम्मू-कश्मीर के राजौरी स्थित बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं की एक टीम द्वारा किया गया। हालांकि, अनुसंधानकर्ताओं ने मापे गए प्रदूषण के स्तर में खाना पकाने, यातायात या धूल जैसे अलग-अलग स्रोतों के योगदान के बारे में नहीं बताया।
हवा की अच्छी आवाजाही वाले घरों में, घर के अंदर पीएम2.5 की मात्रा 77.34 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जबकि घर के बाहर यह 56.14 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था- यानी घर के अंदर यह लगभग 38 प्रतिशत अधिक थी। अध्ययन के अनुसार, पीएम10 के मामले में भी कुछ ऐसा ही प्रतिमान देखा गया। हवा की खराब आवाजाही वाले घरों के अंदर इसका औसत स्तर 138.63 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो बाहर के 91.19 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर से लगभग 52 प्रतिशत अधिक है।
हवा की अच्छी आवाजाही वाले घरों में, घर के अंदर पीएम10 का स्तर 89.51 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जबकि घर के बाहर यह 64.81 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था-यानी लगभग 38 प्रतिशत अधिक। निष्कर्षों से पता चला कि जिन घरों में हवा की आवाजाही ठीक नहीं थी, वहां घरों के अंदर पीएम2.5 का स्तर, हवा की अच्छी आवाजाही वाले घरों की तुलना में लगभग 54 प्रतिशत अधिक था। इन घरों में पीएम2.5 की सांद्रता क्रमशः 119.17 और 77.34 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मिली।
हवा की अच्छी आवाजाही वाले घरों में पीएम10 की सांद्रता 89.51 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जबकि घरों के अंदर यह लगभग 55 प्रतिशत अधिक, यानी 138.63 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। अनुसंधानकर्ताओं ने घर के अंदर प्रदूषकों की अधिक सांद्रता के लिए घर के भीतर की गतिविधियों, हवा की अपर्याप्त आवाजाही और बाहर के प्रदूषकों के घरों में प्रवेश करने को जिम्मेदार माना।
अध्ययन में शाहीन बाग, जसोला विहार, बाटला हाउस और ओखला विहार के 24 घरों को शामिल किया गया तथा फरवरी से अप्रैल 2023 के बीच हवा की गुणवत्ता की निगरानी की गई। घरों के अंदर रसोई में रीडिंग ली गई, जबकि बाहर की मात्रा बालकनी में दर्ज की गई। यह अध्ययन 'डिस्कवर एनवायरनमेंट' पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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