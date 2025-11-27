Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi india gate protest paper spray case 6 accused send to three days police custody advocates alleged of torture
पेपर स्प्रे फेंकने वालों को थाने में पीट रही है दिल्ली पुलिस; वकीलों का कोर्ट में दावा

पेपर स्प्रे फेंकने वालों को थाने में पीट रही है दिल्ली पुलिस; वकीलों का कोर्ट में दावा

संक्षेप:

सुनवाई के दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपक पुरोहित और डीसीपी देवेश महला महला अदालत में मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि नौ नवंबर को आरोपियों ने इंडिया गेट के पास सड़क जाम की और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

Thu, 27 Nov 2025 01:00 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | निखिल पाठक
share Share
Follow Us on

पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरिदमन सिंह चीमा की कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस की अर्जी पर यह आदेश दिया। पुलिस ने सात दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल तीन दिनों की अनुमति दी। आरोपियों की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। कर्तव्य पथ से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत के बाद कोर्ट में पेश किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुनवाई के दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपक पुरोहित और डीसीपी देवेश महला महला अदालत में मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि नौ नवंबर को आरोपियों ने इंडिया गेट के पास सड़क जाम की और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

तीन युवाओं के पास से मिले तीन कैन स्प्रे

पुलिस ने यह भी दावा किया कि तीन आरोपियों अक्षय, आकाश और एक अन्य से तीन कैन पेपर स्प्रे बरामद किए गए हैं। साथ ही, आरोप है कि ये लोग प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़े माओवादी नेता माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे और लाल सलाम के नारे भी लगाए गए। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल भेजने की बात कही है।

हिरासत में लगाया प्रताड़ना का आरोप

आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने पुलिस पर हिरासत में प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। दो आरोपियों के वकील ने कहा कि उन्हें हिरासत में पीटा गया और उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। वकीलों ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग भी की, जिससे सच्चाई सामने आ सके। एक आरोपी अहान अरुण उपाध्याय के वकील ने बताया कि उसका फिजिक्स का पेपर है और पुलिस हिरासत से उसके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं एक अन्य आरोपी, जो पेशे से वकील है, उसके साथ भी मारपीट का आरोप लगाया गया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News Today India Gate अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।