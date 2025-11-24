2 FIR और 22 गिरफ्तार: दिल्ली में 'मिर्ची कांड' और 'नक्सल ब्रांड' पर ताबड़तोड़ ऐक्शन
इंडिया गेट पर रविवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सड़क जाम करने, पुलिस के काम में बाधा डालने और दिल्ली पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इंडिया गेट पर रविवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सड़क जाम करने, पुलिस के काम में बाधा डालने और दिल्ली पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि इंडिया गेट पर सी हेक्सागॉन में विरोध प्रदर्शन करने और पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे/मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में दो थानों में एफआईआर दर्ज की गई है।
कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में, छह पुरुष प्रदर्शनकारियों को बीएनएस की धारा 74, 79, 115(2), 132, 221, 223 और 61(2) के तहत गिरफ्तार किया गया। दूसरी एफआईआर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जिसमें अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर बीएनएस की धारा 223ए, 132, 221, 121ए, 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा, "इस मामले की भी गहन जांच की जा रही है, और निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग, सड़क अवरोध और मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान नक्सली माडवी हिडमा से जुड़े पोस्टरों के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, "हां, यह सच पाया गया है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। हमने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली है। हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि इंडिया गेट पर सी हेक्सागॉन में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे/काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिससे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हुई और सड़क जाम हो गई। इससे पहले, डीसीपी महला ने कहा था कि इस तरह के आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मियों पर पहली बार मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया।
डीसीपी महला ने कहा, कुछ प्रदर्शनकारी सी-हेक्सागन के अंदर इकट्ठा हो गए और फिर आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए हमारे बैरिकेड को पार करने की कोशिश की। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, सड़क पर आ गए और वहीं बैठ गए। हमने उनसे हटने का अनुरोध किया, क्योंकि उनके पीछे कई एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मी इंतजार कर रहे थे और उन्हें आपातकालीन पहुंच की आवश्यकता थी। हमने यातायात बाधित होने से बचाने के लिए उन्हें सी-हेक्सागन से हटा दिया। हटाने के दौरान, कई प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हाथापाई हुई और हमारे कई कर्मी घायल हो गए।