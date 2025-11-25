Hindustan Hindi News
इंडिया गेट के प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी धारा भी लगाई

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के एक समूह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी धारा भी जोड़ दिया है। पुलिस ने 'राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों और दावों' के तहत आरोप लगाए हैं।

Tue, 25 Nov 2025 03:42 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस काफी सख्ती बरत रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के एक समूह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी धारा भी जोड़ दिया है। पुलिस ने 'राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों और दावों' के तहत आरोप लगाए हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने रविवार को इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर माओवादी समर्थक नारे लगाए और पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया था। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अदालत को बताया कि पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के समूह ने मारे गए माओवादी नेता मादवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। एक कर्तव्य पथ थाने में 6 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ और दूसरी संसद मार्ग थाने में 17 लोगों के खिलाफ।

कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एफआईआर में नई धारा जोड़ी गई है। आरोपियों को दो मजिस्ट्रेट अदालतों में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की नई जोड़ी गई धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों और दावों से संबंधित है। इसमें भारत की संप्रभुता, एकता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी सूचना प्रसारित करने के आरोप शामिल हैं।

एफआईआर में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने कथित माओवादी नारे लगाए, जिनमें 'हिडमा अमर रहे', 'कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा' और 'हिडमा लाल सलाम' शामिल हैं। इसके कारण राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावों के लिए धारा 197 जोड़ी गई।

पिछले दो दशकों में कई हमलों का मास्टरमाइंड रहा शीर्ष माओवादी कमांडर मादवी हिडमा 18 नवंबर को एक मुठभेड़ में मारा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस सफलता को उग्रवाद के ताबूत में आखिरी कील बताया था। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में हुई इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने हिडमा, उसकी पत्नी राजे और चार अन्य नक्सलियों को मार गिराया।

कर्तव्य पथ थाने की एफआईआर के अनुसार, पुलिस को पहले से सूचना थी कि दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्लीन एयर के बैनर तले प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि आइसा और जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) सहित छात्र समूहों के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें पुरुषों और महिलाओं का एक समूह पर्चे और बैनर लिए हुए मिला। उन्हें बताया गया कि इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और जंतर-मंतर ही प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है।

बार-बार चेतावनी के बावजूद कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर सी-हेक्सागन में घुस गए, जिससे एक घंटे से ज्यादा समय तक ट्रैफिक बाधित रहा। जब पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान एक छात्र ने पुलिस पर हमला किया और कुछ ने मिर्च स्प्रे से भरी बोतल फेंकी। इससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें आरएमएल अस्पताल ले जाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि संसद मार्ग थाने में जब बंदियों को लाया गया तो वहां एक और झड़प हुई। कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एफआईआर में अब बीएसएस की धारा 74, 79, 115 (2), 132, 197, 221 और 223 शामिल हैं, जबकि संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में बीएनएस धारा 223 ए, 132, 221, 121 ए और 126 (2) के तहत आरोप शामिल हैं।

