दिल्लीवाले ध्यान दें! आज इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट, पढ़ें पुलिस की एडवाइजरी

आज अरुण जेटली स्टेडियम में भारत-ऑस्ट्रेलिया डे-नाइट क्रिकेट मैच के कारण दिल्ली पुलिस ने सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक BSZ मार्ग और JLN मार्ग सहित कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 10:30 AM
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया (महिला) के बीच एक रोमांचक एकदिवसीय डे-नाइट क्रिकेट मैच होने जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होने वाला यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का केंद्र है, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस की ताजा एडवाइजरी जरूर पढ़ लें। स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर डायवर्जन लागू होंगे, जिसका असर आपकी यात्रा पर पड़ सकता है।

इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली पुलिस ने मैच के दौरान सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक बी.एस.ज़ेड. मार्ग, जे.एल.एन. मार्ग, आसफ़ अली रोड और आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। अगर आप इन रास्तों से गुजरने की योजना बना रहे हैं, तो वैकल्पिक मार्ग चुनें या समय से पहले निकलें। दिल्ली पुलिस ने सलाह दी है कि यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें, ताकि जाम में फंसने से बचा जा सके।

पार्किंग की खास व्यवस्था

अरुण जेटली स्टेडियम के पास पार्किंग केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगी, जिन पर विशेष लेबल लगा होगा। इस लेबल पर वाहन और चालक का विवरण अंकित होना अनिवार्य है। बिना लेबल वाले वाहनों को पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए अगर आप स्टेडियम जा रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका वाहन इस नियम का पालन करता है।

पार्क एंड राइड

दिल्ली पुलिस ने क्रिकेट प्रशंसकों के लिए पार्क एंड राइड सुविधा की व्यवस्था की है। आप माता सुंदरी, शांति वन, और राजघाट सर्विस रोड (आई.जी. स्टेडियम के पास) पर अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। यहां से स्टेडियम तक पहुंचने के लिए अन्य परिवहन साधनों का उपयोग करें। यह सुविधा भीड़ को नियंत्रित करने और आपके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है।

अगर टैक्सी से आ रहे हैं तो?

अगर आप ओला, उबर जैसी ऐप-आधारित टैक्सी से स्टेडियम पहुंचने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि पिक-एंड-ड्रॉप पॉइंट केवल गेट नंबर 2 (एम.ए.एम.सी.) और राजघाट चौक पर होंगे। इन जगहों पर टैक्सी की सुविधा आसानी से मिलेगी, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप सही पॉइंट पर उतरें या चढ़ें।