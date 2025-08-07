दिल्ली में फिर आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली में लोगों को एक बार फिर गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। आज सुबह से तेज धूप ने लोगो को परेशान किया हुआ है हालांकि बाद में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है।

दिल्ली में लोगों को एक बार फिर गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। आज सुबह से तेज धूप ने लोगो को परेशान किया हुआ है हालांकि बाद में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है।

इसके बाद 8 अगस्त को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज चमक की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार फिर आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है और ये 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।