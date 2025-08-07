Delhi IMD Weather Update Thunderstorm With Rain 07 August To 13 August Latest Forecast दिल्ली में फिर आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi IMD Weather Update Thunderstorm With Rain 07 August To 13 August Latest Forecast

दिल्ली में फिर आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली में लोगों को एक बार फिर गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। आज सुबह से तेज धूप ने लोगो को परेशान किया हुआ है हालांकि बाद में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 05:26 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में फिर आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट

दिल्ली में लोगों को एक बार फिर गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। आज सुबह से तेज धूप ने लोगो को परेशान किया हुआ है हालांकि बाद में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसत तापमान से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है।

इसके बाद 8 अगस्त को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज चमक की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद 9 अगस्त को एक बार फिर आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है और ये 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।

इसके बाद 10 से 13 अगस्त को भी दिल्ली में बारिश के आसार जताए गए हैं। 10 और 11 अगस्त को अधितम और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद 12-13 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।