दिल्ली में दो दिन आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने आज रात दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
कभी बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप। दिल्ली में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। इस बीच अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी 20 जून को आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार रात को धूल भरी आंधी तूफान और गरज के साथ हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
इसके अलावा 21 जून को भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी है। शाम को भी हल्की बारिश और आंधी के आसार जताए गए हैं। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री और 28 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद 22 जून को भी आंधी तूफान और बारिश के आसार है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट आ सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकती है। इसके बाद 23 जून 26 जून तक, आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं।
कहां कितना तापमान
दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में शनिवार को न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 1.7 डिग्री अधिक है। अन्य मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। पालम में यह 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार की तुलना में 2.1 डिग्री अधिक है। वहीं, रिज में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और आयानगर में 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें क्रमशः 1.5 डिग्री और 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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