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दिल्ली में दो दिन आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मौसम विभाग ने आज रात दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 

दिल्ली में दो दिन आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

कभी बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप। दिल्ली में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। इस बीच अब मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यानी 20 जून को आंधी के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार रात को धूल भरी आंधी तूफान और गरज के साथ हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा 21 जून को भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी है। शाम को भी हल्की बारिश और आंधी के आसार जताए गए हैं। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री और 28 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद 22 जून को भी आंधी तूफान और बारिश के आसार है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट आ सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकती है। इसके बाद 23 जून 26 जून तक, आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं।

कहां कितना तापमान

दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में शनिवार को न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 1.7 डिग्री अधिक है। अन्य मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। पालम में यह 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार की तुलना में 2.1 डिग्री अधिक है। वहीं, रिज में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और आयानगर में 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसमें क्रमशः 1.5 डिग्री और 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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