दिल्ली में कल बदलने वाला है मौसम, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत; IMD का क्या अपडेट
दिल्ली सोमवार को भी भीषण गर्मी की चपेट में रही, जहां अधिकतम तापमान 42.1°C दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आज पूरे दिन ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आज तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
दिल्ली सोमवार को भी भीषण गर्मी की चपेट में रही, जहां अधिकतम तापमान 42.1°C दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आज पूरे दिन ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आज तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज हीटवेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि, कल मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, कल यानी मंगलवार को लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी ने कल के आंधी औऱ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
आईएमडी के मुताबिक, मंगलवार से मौसम में सुधार शुरू होगा। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश के भी आसार है। इसी के साथ अधिकतम तापमान 40-42°C के बीच रह सकता है। इसके बाद बुधवार को भी तेज हवाओं के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, दोपहर और शाम कोबिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज-चमक वाले तूफान की संभावना है।
मध्यम से भारी बारिश की आशंका
इस दिन येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गुरुवार को भी मौसम का नरम रुख देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज चमक की आशंका जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 38 डिग्री के आसपास रह सकता है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-NCR में इस सप्ताह की शुरुआत में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। अनुमान है कि 40–80 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बाद मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ये बौछारें 15-45 मिनट1 तक चल सकती हैं, और कुछ क्षेत्रों में "तूफान के गुजरने के बाद 2-3 घंटे तक लगातार बूंदाबांदी1 हो सकती है। गरज के साथ बिजली गिरने और गरजने की भी संभावना है, हालांकि ओलावृष्टि का खतरा कम है, फिर भी छिटपुट घटनाएं संभव हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें