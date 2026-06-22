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दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, जानिए 25 जून तक कैसा रहेगा मौसम

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के मौसम विभाग ने 25 जून तक मौसम का अपडेट दिया है।

दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, जानिए 25 जून तक कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में कुछ दिनों की बारिश के बाद लोगों को एक बार फिर गर्मी का सामना करना पड़ा रहा है। देश के कुछ राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है लेकिन दिल्ली में इसका खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। यह राहत आज यानी 22 जून को भी मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में तेज हवाओं क साथ बिजली कड़कने और बारिश के आसार जताए हैं। इस दौरान हल्की या बहुत हल्की बारिश हो सकती है और 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं पश्चिम दिशा से सतही हवा चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के पू्र्वानुमान के मुताबिक 23 जून को तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है।

जमीन के पास मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गित सबुह के समय 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 24 जून को भी आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 ले 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके बाद 25 जून को भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है।

कहां कितना तापमान?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला में सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा।

शहर के मौसम केंद्रों में पालम में सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद रिज में 24.6 डिग्री सेल्सियस और आया नगर में 25.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं, लोधी रोड केंद्र पर न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली के किसी भी प्रमुख मौसम केंद्र में बारिश दर्ज नहीं की गई थी।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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