दिल्ली में आज बूंदाबंदी संग हुई सुबह की शुरुआत, दिनभर कैसे रहेंगे हालात, क्या है IMD का अनुमान

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दिन शुक्रवार को तड़के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इस बीच, मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली के कुछ स्थानों जैसे- बवाना, कंझावला, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन, मुंडका, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, सीलमपुर, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, आईटीओ, जाफरपुर, दिल्ली कैंट, नजफगढ़, इंडिया गेट, सफदरजंग, लोदी रोड पर बहुत हल्की वर्षा/बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिनभर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं दोपहर बाद आंधी के साथ फिर से हल्की बारिश के आसार हैं। आज दिन में अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

दिल्ली में झमाझम बारिश, जलभराव जनजीवन बाधित दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह हुई झमाझम बारिश से एक ओर जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं कईं इलाकों में पानी भरने और सड़कों में जलजमाव होने से जनजीवन प्रभावित हुआ।

राजधानी के द्वारका, सुब्रतो पार्क, आउटर रिंग रोड़ लाजपतनगर, आर के पुरम, लोधी रोड, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में भारी बारिश हुयी। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया और अनाधिकृत कॉलोनियों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। भारी बारिश के कारण अंडरपास और अन्य इलाकों में वाहनों की लम्बी कतारें लग गईं और ट्रैफिक जाम होने से लोग अपने ऑफिसों में कई घंटे देरी से पहुंचे।

बारिश के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात देखा गया है।

बारिश से राजधानी में छह डिग्री लुढ़का पारा राजधानी के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार दिन में झमाझम बारिश हुई। इसके चलते अधिकतम तापमान में 6 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली के आयानगर क्षेत्र में बीते 36 घंटे में 100 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा।

दिल्ली में पिछले दिनों बारिश कम होने के चलते तापमान में हल्का इजाफा देखने को मिला था। बुधवार को दिन के ज्यादातर हिस्से में धूप निकली हुई थी। इसके चलते लोगों को हल्की उमस और गर्मी का सामना भी करना पड़ा।

बुधवार की रात से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। मध्य रात्रि से पहले ही दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में बादल छाने लगे और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। गुरुवार की तड़के भी दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। सुबह के समय भी हल्की बारिश हुई। इसके चलते अधिकतम तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस कम है। अगर बुधवार से तुलना करें तो अधिकतम तापमान में 7.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सफदरजंग में दिन का न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है।