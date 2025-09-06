delhi illegal nigerian citizen arrested landlord booked दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा नाइजीरियाई नागरिक हिरासत में, मकान मालिक पर भी एक्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा नाइजीरियाई नागरिक हिरासत में, मकान मालिक पर भी एक्शन

दिल्ली पुलिस ने नीलोठी एक्सटेंशन से एक नाइजीरियाई नागरिक को बिना वैध दस्तावेजों के रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है, साथ ही मकान मालिक के खिलाफ भी विदेशी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 01:40 PM
राजधानी दिल्ली की गलियों में एक बार फिर कानून का शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक को अवैध रूप से रहने के आरोप में हिरासत में लिया है। इसके साथ ही, जिस मकान मालिक ने उसे पनाह दी थी, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। यह घटना दिल्ली के नीलोठी एक्सटेंशन इलाके की है, जहां पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस विदेशी नागरिक को पकड़ा।

गुप्त सूचना ने खोला राज

दिल्ली पुलिस को शनिवार को नीलोठी एक्सटेंशन के चंदर विहार में एक अवैध विदेशी नागरिक के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। बिना देर किए पुलिस की एक टीम ने सूचना देने वाले के साथ मिलकर उस घर का पता लगाया, जहां संदिग्ध विदेशी नागरिक रह रहा था। जैसे ही पुलिस ने छापा मारा, संदिग्ध ने भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया।

कौन है यह विदेशी नागरिक?

पकड़े गए शख्स ने पूछताछ में अपना नाम चुक्वुएबुका बताया और स्वीकार किया कि वह नाइजीरिया का नागरिक है। जब पुलिस ने उससे पासपोर्ट, वीजा या अन्य दस्तावेज मांगे, तो वह कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका। उसने यह भी कबूल किया कि उसका वीजा पहले ही समाप्त हो चुका है। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई के लिए नरेला के सेवा सदन डिटेंशन सेंटर भेज दिया।

मकान मालिक भी नहीं बचा

इस मामले में मकान मालिक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने पाया कि मकान मालिक ने अवैध रूप से इस विदेशी नागरिक को अपने घर में पनाह दी थी। इसके चलते निहाल विहार थाने में मकान मालिक के खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या और भी लोग इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, चुक्वुएबुका को अब डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां से उसकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ उनकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।