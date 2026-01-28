Hindustan Hindi News
1000 रुपये की सैलरी पर रखे जा रहे बच्चे, दिल्ली में शराब तस्करी का यह नया ट्रेंड कर देगा हैरान

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बिंदापुर में अवैध शराब तस्करी में लिप्त एक नाबालिग को पकड़ा है, जिसने खुलासा किया कि तस्कर उसे प्रतिदिन 1000 रुपये वेतन पर रखते थे। दिल्ली में कड़े कानून के अभाव और लालच के चलते किशोर तेजी से अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं।

Jan 28, 2026 06:10 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी में अवैध शराब की तस्करी के लिए अब नाबालिगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए कुख्यात शराब तस्कर नाबालिगों को बकायदा वेतन पर रख रहे हैं। यह खुलासा बिंदापुर इलाके में अवैध शराब की तस्करी करने निकले एक नाबालिग ने पकड़े जाने के बाद पूछताछ में किया है।

एक हजार रुपये की दिहाड़ी पर रखा

पकड़े गए नाबालिग ने बताया कि कुख्यात शराब तस्कर सलमा ने उसे एक हजार रुपये प्रतिदिन के मेहनताने पर अवैध शराब बेचने के लिए रखा था। गिरोह में कई अन्य नाबालिगों के भी शामिल होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर गिरोह की सरगना की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस ने मौके से पकड़ा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिंदापुर थाने में तैनात कांस्टेबल देवीलाल बीट नंबर-7 में गश्त पर था। इसी दौरान एक शख्स ने उसे अवैध शराब की तस्करी की सूचना दी। कांस्टेबल मौके पर पहुंचा, तो देखा कि स्कूटी सवार शख्स एक किशोर को अवैध शराब से भरा थैला दे रहा था। पुलिसकर्मी को देखते ही स्कूटी सवार वहां से फरार हो गया, जबकि किशोर थैला लेकर भागने लगा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया, तो वह एक घर में घुस गया। इस पर कांस्टेबल ने घर से किशोर को दबोच करअवैध शराब से भरा थैला भी बरामद कर लिया।

नौकरी करने आया था दिल्ली

पकड़े गए नाबालिग ने बताया कि वह राजस्थान का रहने वाला है। शराब तस्कर सलमा उसकी रिश्तेदार है। वह कम उम्र में ही नौकरी करने के लिए दिल्ली आ गया था। सलमा ने उसे अपने पास काम पर रख लिया था। उसे शराब बताए गए ठिकानों पर पहुंचानी होती थी। इसके एवज में उसे रोजाना एक हजार रुपये का मेहनताना दिया जाता था। आरोपी ने बताया कि सलमा अभी अपने गांव में हैं। अवैध शराब बेचकर जो भी रुपये मिलते थे, उसे वह सलमा तक पहुंचा देता था। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सलमा की तलाश की जा रही है। साथ ही यह जानकारी जुटाई जा रही है कि वह शराब कहां से लाती है।

शराब तस्करी

आठ माह में किशोरों के खिलाफ 1110 केस दर्ज

दिल्ली में नाबालिग तेजी से अपराध के दलदल में उतर रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, बीते साल के पहले आठ माह में ही नाबालिगों के खिलाफ 1110 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा मामले चोरी के थे। पुलिस ने हत्या के मामलों में 191 नाबालिगों को पकड़ा था। वहीं, हत्या के प्रयास के 288, लूट और डकैती के 268, दुष्कर्म के 101, मारपीट के 220 और चोरी के 575 मामलों में नाबालिग पकड़े गए।

कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होना भी एक वजह

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर और तस्कर नाबालिगों से बीते कुछ समय से वारदातों को अंजाम दिला रहे हैं। इसकी बड़ी वजह जेजे एक्ट में सख्त सजा न होना है। ऑब्जर्वेशन होम में उन्हें ज्यादा कड़े नियमों का सामना नहीं करना पड़ता। उम्र के आधार पर वह कड़ी सजा से बच जाते हैं।

नशे और सोशल मीडिया के चलते बन रहे अपराधी

दिल्ली पुलिस के एक अफसर के मुताबिक, ज्यादातर नाबालिग अपराधी स्कूल ड्रॉपआउट होते हैं। कई बच्चे ड्रग्स की लत में पड़कर अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, जबकि सोशल मीडिया भी इन पर गलत प्रभाव डाल रहा है। जिसके चलते नाबालिग अपराध की दुनिया की ओर जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए इलाके में दबदबा बनाने के लिए नाबालिग अपराध कर रहे हैं।

बीते साल नवंबर-दिसंबर में हुई घटनाएं

  • रोहिणी के एक सरकारी स्कूल के बाथरूम में चार छात्रों ने कथित तौर पर 11 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न किया।
  • पूर्वी दिल्ली के शकरपुर मार्केट इलाके में एक नाबालिग ने 22 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी।
  • वजीराबाद में एक आदमी को परेशान करने और उससे रुपये ऐंठने के आरोप में पांच नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया।
  • हजरत निजामुद्दीन के पास एक कैब ड्राइवर की चार लोगों ने चाकू से हत्या की दी, वारदात में तीन नाबालिग शामिल थे।
  • कल्याणपुरी इलाके में पार्क के अंदर नाबालिग ने अपने 22 वर्षीय साथी के साथ मिलकर एक युवक को गोली मारी।
  • पांच नाबालिगों ने मिलकर लूट की कोशिश के दौरान 52 वर्षीय ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

Delhi News
