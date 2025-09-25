delhi iit photonic radar drone recognition IIT दिल्ली ने बनाया कमाल का रडार सिस्टम, दुश्मन के छोटे ड्रोन का भी करेगा खात्मा, Ncr Hindi News - Hindustan
Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, अभिनव उपाध्याय। नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 05:30 AM
आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक अत्याधुनिक फोटोनिक रडार रिसीवर सिस्टम विकसित किया है। यह पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक रडार प्रणालियों से काफी उन्नत है। यह केवल हवाई जहाज ही नहीं बल्कि छोटे ड्रोन के संचालन को भी पकड़ लेगा।

आईआईटी दिल्ली के आई हब-फाउंडेशन फॉर कोबोटिक्स (आईएचएफसी) ने देश के स्टार्टअप को आमंत्रित किया था। यहां पर कई स्टार्टअप ने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया था। आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के शोधार्थियों द्वारा तैयार यह उपकरण उच्च आवृत्ति और बहु-बैंड संचालन की क्षमता प्रदान करता है। इस पोर्टेबल सिस्टम को डॉ. अमोल चौधरी के नेतृत्व में आरएंडडी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। इसके बारे में एक शोधार्थी ने बताया कि आप यह कह सकते हैं कि यह एक चिड़िया को भी पहचान लेगा।

यह प्रणाली 12 गीगाहर्ट्ज तक की उच्च बैंडविड्थ पर काम कर सकती है और 15 सेंटीमीटर तक की उच्च रेंज रिजोल्यूशन प्रदान करती है। हल्के वजन और कम ऊर्जा खपत के कारण इसे आसानी से विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

मधुमक्खी पालन के लिए बनाया विशेष उपकरण

मधुमक्खियों की सुरक्षा और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई-सक्षम स्मार्ट बुककीपिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। यह सिस्टम छत्तों पर लगने वाले सेंसर और सोलर-पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए मधुमक्खियों के व्यवहार और स्वास्थ्य की रियल-टाइम निगरानी करता है।

दुश्मनों के ड्रोन को निष्क्रिय करेगा

हैदराबाद के स्टार्टअप आर्का एरोस्पेस ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो भविष्य में बड़े पैमाने पर होने वाले ड्रोन हमलों से निपटने में मदद करेगा। कंपनी के निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज बोनागिरी का कहना है कि उनका मॉडल कम लागत पर असरदार सुरक्षा समाधान देता है और इसे आसानी से बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। यहां एक खास ड्रोन तकनीक का मॉडल प्रदर्शित किया गया।

एआई चश्मा ने किया आकर्षित

यहां प्रदर्शित स्टार्टअप में दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चश्मा बनाया है। यह केवल दृष्टिहीन ही नहीं बुजुर्गों के लिए खास एआई-संचालित स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं। इन चश्मों की मदद से लोग न केवल पढ़ सकते हैं, बल्कि सुरक्षित नेविगेशन, चेहरों की पहचान और बातचीत में भी सहयाोग पा सकते हैं। इस स्टार्टअप को न्यूरोदृष्टि नाम दिया गया है।