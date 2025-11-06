Hindustan Hindi News
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर GPS का 'भूत' सवार! भटक रही हैं उड़ानें, यात्री परेशान

संक्षेप: दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिछले कुछ दिनों से जीपीएस स्पूफिंग का शिकार हो रहा है, जिसके कारण मंगलवार रात इंडिगो और एयर इंडिया के सात विमानों को जयपुर डायवर्ट करना पड़ा, जिससे हजारों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

Thu, 6 Nov 2025 11:23 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आसमान में उड़ते विमान अचानक 'खो' जा रहे हैं! जी हां, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पिछले दो-तीन दिनों से GPS स्पूफिंग का शिकार हो रहा है। जब भी पूर्वी हवाएं चलती हैं, तो विमान द्वारका की तरफ से लैंडिंग करते हैं और वसंत कुंज की ओर टेकऑफ करते हैं। लेकिन ये तकनीकी 'भूत' सब गड़बड़ कर देता है। आखिर ये जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है? आइए समझते हैं।

विमानों का 'नकली नेविगेशन' दुश्मन है GPS स्पूफिंग

साल की शुरुआत में एयरपोर्ट की मुख्य रनवे 10/28 को अपग्रेड करने के लिए बंद किया गया था। पुराना इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) हटा दिया गया, ताकि कैटेगरी III बन सके – जो घने कोहरे में भी दोनों तरफ से लैंडिंग की इजाजत दे।

टीओआई के मुताबिक, अब पायलट 'रेक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस' (RNP) पर निर्भर हैं, जो GPS के बिना चल ही नहीं सकता। स्पूफिंग शुरू होते ही IGIA से 60 नॉटिकल माइल दूर GPS सिग्नल गड़बड़ हो जाते हैं। इसकी वजह से मुख्य रनवे पर उड़ानें प्रभावित होती हैं।

ट्रैफिक पीक पर डायवर्जन का झटका

एयरपोर्ट पर रोजाना 1,550 विमान उड़ान भर रहे हैं। मंगलवार रात इंडिगो के पांच और एयर इंडिया के दो विमान जयपुर डायवर्ट करने पड़े। यात्री घंटों इंतजार करते रहे। इसकी वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्पूफिंग vs जामिंग: आसमान के दो 'खलनायक'

एयरलाइंस वाले बताते हैं – GPS की दो बड़ी मुसीबतें हैं:

जामिंग: युद्ध क्षेत्रों में सेना इस्तेमाल करती है, ताकि दुश्मन को लोकेशन न पता चले।

स्पूफिंग: पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट, तुर्की और यूक्रेन तक के 'शरारती तत्व' करते हैं। ये GPS सिग्नल को 'फर्जी' बना देते हैं – पायलट को लगता है वो कहीं और है, जबकि असल में 2,500 किमी तक गलत जगह दिखा रहा होता है।

एयरलाइंस पायलटों को पहले अलर्ट दे रही हैं और वैकल्पिक नेविगेशन पर स्विच करने की सलाह दे रही हैं।

ILS वापसी ही एकमात्र हल

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) रनवे 10/28 पर नया ILS चालू करने में जुटी है। इंडिगो ने हाल में ट्रायल फ्लाइट की और रिपोर्ट DGCA को सौंपी। सूत्रों ने कहा कि 27 नवंबर तक इंतजार लंबा है, इसे जल्दी पूरा करना जरूरी है। नया ILS दोनों सिरों से लैंडिंग की सुविधा देगा और कोहरे और स्पूफिंग से बचाव करेगा।

अधिकारी सतर्क, लेकिन वजह पर चुप

एविएशन अथॉरिटी स्थिति पर नजर रख रही हैं। एक सूत्र ने कहा, "स्पूफिंग क्यों हो रहा है, यह सुरक्षा का मामला है। हमें सिर्फ मुख्य रनवे पर ILS जल्दी चालू करना है।"

