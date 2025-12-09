Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi igi airport custom seize 10 crore ganja bangkok passenger arrested
दिल्ली एयरपोर्ट पर 10.5 करोड़ का गांजा पकड़ा, बैंकॉक से आया शातिर तस्कर गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 13 किलो 128 ग्राम हाई क्वालिटी का गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10.5 करोड़ रुपये है।

Dec 09, 2025 11:21 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ऐसा तगड़ा वार किया कि ड्रग तस्करों की नींद उड़ गई। बैंकॉक से आया एक यात्री 13 किलो से ज्यादा गांजा लेकर उतरा था, जिसकी कीमत पूरे 10.5 करोड़ रुपये थी। लेकिन कस्टम वालों की पैनी नजर के आगे उसकी सारी चालाकी फेल हो गई।

कस्टम अधिकारियों को हुआ शक

शनिवार तड़के एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2303 से उतरा यह शख्स जैसे ही कस्टम काउंटर पर पहुंचा, उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगीं। आंखें झुकाए, स्क्रीनिंग से बचने की कोशिश, घबराहट साफ दिख रही थी। बस, फिर क्या था कस्टम अधिकारियों ने उसे अलग लिया और सामान की तलाशी शुरू कर दी।

सूटकेस में छिपा था करोड़ों का गांजा

तलाशी लेते ही अफसर हैरान रह गए। यात्री के बैग में 13 अजीबोगरीब पाउच मिले, एक तरफ काले, दूसरी तरफ पारदर्शी। अंदर भरा हुआ था शुद्ध गांजा। गांजा का कुल वजन 13 किलो 128 ग्राम था। लैब टेस्ट में कन्फर्म हो गया कि ये कोई मामूली माल नहीं, हाई क्वालिटी वाला गांजा था, जिसकी कीमत करीब 10.5 करोड़ रुपये आंकी गई।

मौके पर ही यात्री को NDPS एक्ट की धारा 43(B) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा माल और पैकिंग सामग्री भी जब्त कर ली गई। अब पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये शख्स अकेला खेल रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
