दिल्ली एयरपोर्ट पर 10.5 करोड़ का गांजा पकड़ा, बैंकॉक से आया शातिर तस्कर गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 13 किलो 128 ग्राम हाई क्वालिटी का गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10.5 करोड़ रुपये है।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ऐसा तगड़ा वार किया कि ड्रग तस्करों की नींद उड़ गई। बैंकॉक से आया एक यात्री 13 किलो से ज्यादा गांजा लेकर उतरा था, जिसकी कीमत पूरे 10.5 करोड़ रुपये थी। लेकिन कस्टम वालों की पैनी नजर के आगे उसकी सारी चालाकी फेल हो गई।

कस्टम अधिकारियों को हुआ शक शनिवार तड़के एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2303 से उतरा यह शख्स जैसे ही कस्टम काउंटर पर पहुंचा, उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगीं। आंखें झुकाए, स्क्रीनिंग से बचने की कोशिश, घबराहट साफ दिख रही थी। बस, फिर क्या था कस्टम अधिकारियों ने उसे अलग लिया और सामान की तलाशी शुरू कर दी।

सूटकेस में छिपा था करोड़ों का गांजा तलाशी लेते ही अफसर हैरान रह गए। यात्री के बैग में 13 अजीबोगरीब पाउच मिले, एक तरफ काले, दूसरी तरफ पारदर्शी। अंदर भरा हुआ था शुद्ध गांजा। गांजा का कुल वजन 13 किलो 128 ग्राम था। लैब टेस्ट में कन्फर्म हो गया कि ये कोई मामूली माल नहीं, हाई क्वालिटी वाला गांजा था, जिसकी कीमत करीब 10.5 करोड़ रुपये आंकी गई।