दिल्ली एयरपोर्ट का खास प्लान, बिना नया टर्मिनल बनाए संभालेगा 20% ज्यादा यात्री

संक्षेप: दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिना टर्मिनल 2 को बंद किए, टर्मिनल 1 और 3 के विस्तार से अपनी यात्री क्षमता में 20% की वृद्धि करेगा, जिससे 2029-30 तक सालाना 12.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की तैयारी है।

दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही एक खास अपग्रेड से गुजरेगा, जहां बिना टर्मिनल 2 (T2) को तोड़े, यात्रियों की क्षमता में करीब 20% का इजाफा हो जाएगा। 2029-30 तक सालाना 10.5 करोड़ से बढ़कर 12.5 करोड़ यात्री संभालने की तैयारी है। ये सब टर्मिनल 1 और 3 में स्मार्ट विस्तार से संभव होगा।

ये तीन प्रोजेक्ट बदलेंगे तस्वीर DIAL के CEO विदेह कुमार जयपुरियार ने एविएशन कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि क्षमता बढ़ोतरी के तीन सुपर प्लान हैं। टर्मिनल 3 पर नया पियर 'E' बनेगा, ये नया 'विंग' हर साल 1-1.2 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को हैंडल करेगा और 2-3 साल में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा टर्मिनल 1 पर भीड़ कम करने की तैयारी है। वहीं T3 पर एक्स्ट्रा पार्किंग स्टैंड्स बनाए जाएंगे। फिलहाल T3 के चार पियर हैं – दो घरेलू और दो इंटरनेशनल। इस विंटर में एक घरेलू पियर को इंटरनेशनल में बदल दिया जाएगा, जिससे तीन इंटरनेशनल और एक घरेलू रह जाएंगे।