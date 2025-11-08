दिल्ली एयरपोर्ट से विदेशी बदमाश फिल्मी स्टाइल में फरार, 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली

संक्षेप: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया से 29 अक्टूबर को थाईलैंड से डिपोर्ट हो रहा 36 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जॉर्डन जोसेफ फिट्ज़ पैट्रिक ई-वीजा काउंटर की सुरक्षा को चकमा देकर गायब हो गया।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर लगता है, कोई बॉलीवुड थ्रिलर का सीन रियल लाइफ में उतर आया हो। थाईलैंड से डिपोर्ट हो रहा एक 36 साल का ब्रिटिश शख्स, जो लंदन जा रहा था, दिल्ली में ट्रांजिट के दौरान अचानक गायब हो गया। 29 अक्टूबर की सुबह का ये वाकया आज दस दिन बाद भी सुलझ नहीं पाया है और पुलिस से लेकर खुफिया एजेंसियां तक सब हैरान हैं कि आखिर वो भागा कैसे?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन है यह भगोड़ा? जॉर्डन जोसेफ पीटर फिट्ज़ पैट्रिक नाम का ये ब्रिटिश नागरिक 28 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था। उसकी लंदन जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट ढाई घंटे बाद ही थी। एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ और एस्कॉर्ट की सख्त निगरानी में उसे इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया में रखा गया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अगली सुबह जब स्टाफ ने चेक किया तो वहां सिर्फ खाली कुर्सी थी। पैट्रिक रातोंरात गायब हो चुका था।

CCTV में कैद हुआ हॉलीवुड स्टाइल एस्केप जांच में लगे अफसरों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज ने सारी कहानी बयां कर दी। सुबह करीब साढ़े सात बजे पैट्रिक ने ई-वीजा काउंटर की फ्लैप गेट को चकमा दिया, फिर आराम से आने वाले पैसेंजर्स की भीड़ में घुस गया और अराइवल गेट से बाहर निकलकर दिल्ली शहर की चकाचौंध में विलीन हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि उसके पास भारत में रहने का कोई वैध वीजा नहीं था, फिर भी दस दिन से वो पुलिस की पकड़ से बाहर है।

पुलिस का मेगा सर्च, पर सुराग जीरो 29 अक्टूबर को ही एयरलाइन ने इमिग्रेशन और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। 31 अक्टूबर को IGI एयरपोर्ट थाने में फॉरेनर्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई। डीसीपी विचित्र वीर ने बताया कि स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, CISF, इंटेलिजेंस ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की टीमें दिन-रात लगी हुई हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट के आसपास के होटल – हर जगह छापेमारी हुई, लेकिन पैट्रिक का कोई अता-पता नहीं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस का पूरा जोर लग रहा है, पर अभी तक एक भी ठोस क्लू हाथ नहीं लगा।