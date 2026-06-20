बाइक पार्किंग को लेकर विवाद, दिल्ली में महिला की चाकू घोंपकर हत्या, पति भी घायल
दिल्ली में शनिवार को पार्किंग विवाद में पति-पत्नी को चाकू घोंप दिया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
दिल्ली के बिंदापुर स्थित जेजे कॉलोनी में शनिवार दोपहर बाइक पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या, हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी 40 साल के पप्पू को हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका आरती अपने पति विक्की के साथ द्वारका सेक्टर तीन स्थित जेजे कॉलोनी में रहती थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 2.50 बजे पीसीआर कॉल मिली कि कुछ युवकों ने एक महिला और उसके पति के पेट में चाकू मार दिया है। सूचना मिलते ही बिंदापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों घायलों को डीडीयू अस्पताल ले जाया जा चुका था।
सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद
अस्पताल में डॉक्टरों ने आरती (पत्नी विक्की) को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके पति विक्की का इलाज शुरू किया गया। हालत गंभीर होने के कारण बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सेक्टर-3 स्थित जेजे कॉलोनी में रहने वाले विक्की और उसकी पत्नी आरती का पड़ोसी पप्पू और एक किशोर के साथ सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था। कहासुनी के दौरान झगड़ा बढ़ गया और आरोप है कि पप्पू और उसके साथियों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में आरती और विक्की दोनों के पेट में गंभीर चोटें लगीं।
स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन आरती की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। एफएसएल और क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से सबूत इकट्ठे किए। घटनास्थल की फोटोग्राफी भी कराई गई है।
पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू को हिरासत में ले लिया है। वारदात में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस हत्या और हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह बाइक पार्किंग को लेकर हुआ विवाद सामने आया है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और घायल विक्की के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें