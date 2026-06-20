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बाइक पार्किंग को लेकर विवाद, दिल्ली में महिला की चाकू घोंपकर हत्या, पति भी घायल

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में शनिवार को पार्किंग विवाद में पति-पत्नी को चाकू घोंप दिया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

बाइक पार्किंग को लेकर विवाद, दिल्ली में महिला की चाकू घोंपकर हत्या, पति भी घायल

दिल्ली के बिंदापुर स्थित जेजे कॉलोनी में शनिवार दोपहर बाइक पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या, हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी 40 साल के पप्पू को हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका आरती अपने पति विक्की के साथ द्वारका सेक्टर तीन स्थित जेजे कॉलोनी में रहती थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 2.50 बजे पीसीआर कॉल मिली कि कुछ युवकों ने एक महिला और उसके पति के पेट में चाकू मार दिया है। सूचना मिलते ही बिंदापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों घायलों को डीडीयू अस्पताल ले जाया जा चुका था।

सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद

अस्पताल में डॉक्टरों ने आरती (पत्नी विक्की) को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके पति विक्की का इलाज शुरू किया गया। हालत गंभीर होने के कारण बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सेक्टर-3 स्थित जेजे कॉलोनी में रहने वाले विक्की और उसकी पत्नी आरती का पड़ोसी पप्पू और एक किशोर के साथ सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया था। कहासुनी के दौरान झगड़ा बढ़ गया और आरोप है कि पप्पू और उसके साथियों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में आरती और विक्की दोनों के पेट में गंभीर चोटें लगीं।

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स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन आरती की जान नहीं बच सकी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। एफएसएल और क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके से सबूत इकट्ठे किए। घटनास्थल की फोटोग्राफी भी कराई गई है।

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पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू को हिरासत में ले लिया है। वारदात में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस हत्या और हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह बाइक पार्किंग को लेकर हुआ विवाद सामने आया है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और घायल विक्की के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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