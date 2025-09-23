Delhi hundreds of people fell ill after consuming Kuttu Atta in many area दिल्ली के कई इलाकों में कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार, अस्पताल में कराने पड़े भर्ती, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के कई इलाकों में कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार, अस्पताल में कराने पड़े भर्ती

दिल्ली के कई इलाकों में आज नवरात्रि के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग को भी सूचना दे दी गई है।

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआईTue, 23 Sep 2025 10:49 AM
दिल्ली के कई इलाकों में आज नवरात्रि के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के अलावा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है।

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आज 23 सितंबर को सुबह 6:10 बजे जहांगीरपुरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद बेचैनी की शिकायत कर रहे हैं। पुलिस द्वारा बाबू जगजीवन राम (बीजेआरएम) अस्पताल में पूछताछ करने पर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. विशेष यादव ने बताया कि जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर जैसे इलाकों से लगभग 150-200 लोग उल्टी की शिकायत लेकर इमरजेंसी वार्ड में आए थे।

पुलिस ने बताया कि इस तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय दुकानदारों, विक्रेताओं और लोगों को बीट स्टाफ और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले की सूचना खाद्य विभाग को भी दे दी गई है।