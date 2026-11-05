दिल्ली में 20 लाख परिवारों को मिलेगा घर: विवाहित बेटा और विधवा बेटी अलग परिवार या एक?
सबसे बड़ा सवाल है- एक ही माता-पिता के विवाहित बेटे और विधवा बेटी को एक ही परिवार माना जाएगा या अलग? क्योंकि अगर एक ही परिवार माना जाएगा, तो उन्हें सिर्फ एक मकान मिलेगा। लेकिन अगर अलग-अलग तो ऐसी स्थिति में इस परिवार को 3 मकान मिल सकते हैं।
दिल्ली निवासियों के लिए खुशखबरी है! रेखा सरकार झुग्गी-बस्तियों की नई पुनर्वास नीति के तहत 20 लाख परिवारों को पक्के मकान देने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है- एक ही माता-पिता के विवाहित बेटे और विधवा बेटी को एक ही परिवार माना जाएगा या अलग? क्योंकि अगर एक ही परिवार माना जाएगा, तो उन्हें सिर्फ एक मकान मिलेगा। लेकिन अगर अलग-अलग तो ऐसी स्थिति में इस परिवार को 3 मकान मिल सकते हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी नीति में इसका जवाब दिया है। दरअसल परिवार के रहन-सहन और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर तय होगा कि उन्हें एक ही परिवार माना जाएगा या फिर अलग-अलग। समझिए पूरी बात।
एक ही माता-पिता के विवाहित बेटों के लिए क्या है नियम?
- नीति के तहत यदि माता-पिता भूतल पर अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं और उनका विवाहित बेटा पत्नी और बच्चों के साथ पहली मंजिल पर अलग रहता है, तो दोनों को अलग परिवार माना जा सकता है।
- इसी तरह यदि दूसरा विवाहित बेटा भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरी मंजिल पर अलग रह रहा है, तो उसे भी अलग परिवार के रूप में गिना जा सकता है। इस तरह एक ही इमारत में तीन अलग-अलग परिवारों के लिए तीन आवासीय इकाइयों पर विचार किया जा सकता है।
- हालांकि, इसके लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी और संबंधित मंजिल के पते से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी होगा।
क्या विधवा बेटी को भी मिल सकता है अलग घर?
- नीति में विधवा बेटी के लिए भी अलग आवासीय इकाई का प्रावधान है। यदि वह अपने बच्चों के साथ माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों से अलग मंजिल पर रहती है, तो उसे अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है।
- हालांकि, इसके लिए भी 1 जनवरी 2025 से पहले जारी किया गया अलग राशन कार्ड या बिजली कनेक्शन जरूरी है। इन दस्तावेजों पर उसी मंजिल का पता होना चाहिए, जहां विधवा बेटी अपने बच्चों के साथ रहती है। इसके अलावा उसे योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी और दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा।
- उदाहरण के तौर पर, यदि भूतल पर माता-पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं, पहली मंजिल पर विवाहित बेटा अपने परिवार के साथ रहता है और दूसरी मंजिल पर विधवा बेटी अपने बच्चों के साथ अलग रहती है, तो तीन अलग परिवारों के लिए तीन आवासीय इकाइयों पर विचार किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें