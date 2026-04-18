परिवार को बंधक बनाया और लूट लिए 20 लाख; दिल्ली में नौकर का खौफनाक कांड
दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में गुरुवार रात को नौकर ने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी के परिवार को बंधक बना लिया। करीब 20 लाख रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गया।
दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में गुरुवार रात को नौकर ने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी के परिवार को बंधक बना लिया। करीब 20 लाख रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार गोल्फ लिंक रोड पर पीड़ित कारोबारी का परिवार रहता है।
परिवार ने जानकार शख्स से सुशील कुमार नाम के नौकर को घरेलू कामकाज के लिए रखा था। हालांकि इस नौकर का पुलिस से सत्यापन भी नहीं कराया था और न ही इसके बारे में कोई जानकारी है।
साथियों के साथ आया और लूट कर फरार हो गया
जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गुरुवार रात करीब सात बजे कारोबारी, पत्नी, बहू और पोते के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान सुशील अपने चार साथियों के साथ घर में आया। उसने सभी को डरा धमका एक तरफ बैठने को मजबूर किया। इसके बाद घर में रखे गहने और नकदी को लेकर फरार हो गया।
डरे सहमे कारोबारी ने बदमाशों के भागने के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी। जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात में शामिल बदमाशों की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से फोटो मिल गई है जिसका एफआरएस से पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सुशील को नौकरी पर रखवाने वाले शख्स से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं जिसके आधार पर गिरफ्तारी कील कोशिश की जा रही है।
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अदिति शर्मा
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