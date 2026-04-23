दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज, पारा पहुंचा 41.7°C; चलेगी हीटवेव या मिलेगी बारिश की राहत
Delhi Weather: आज गुरुवार को राजधानी दिल्ली में इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ है। तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जानिए आने वाले दिनों में हीटवेव चलेगी या फिर बारिश की राहत मिलेगी।
Delhi Weather: राजधानी दिल्ली झुलसने लगी है। पारा चढ़ने से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आज गुरुवार को इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन सफदरजंग में दर्ज हुआ है। शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री ज्यादा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। जानिए आने वाले दिनों में हीटवेव चलेगी या फिर बारिश-बादल की राहत होगी…
रिज इलाकों में पारा पहुंचा 43 पार
मौसम विभाग के अनुसार, शहर के अलग-अलग हिस्सों में भी तापमान 40 डिग्री के पार रहा। रिज क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा पालम में 41.6 डिग्री, लोधी रोड पर 41.4 डिग्री और आयानगर में 41.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। रात के समय भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 2.7 डिग्री ज्यादा है। अन्य स्टेशनों पर भी रात का तापमान औसत से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे उमस और बढ़ गई।
चलेगी हीटवेव या मिलेगी बारिश की राहत
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल औपचारिक तौर पर हीटवेव का ऐलान नहीं किया गया है। क्योंकि, विभाग के मुताबिक हीटवेव घोषित करने के लिए कम से कम दो स्टेशनों पर लगातार दो दिन तक तय मानकों को पूरा करना जरूरी होता है। लेकिन, इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में हीटवेव जैसे हालात बनने की संभावना जताई है। वहीं 26 अप्रैल के आसपास आंशिक बादल छाने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने के संकेत हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को राहत मिल सकती है।
जानिए भीषण गर्मी के बीच AQI का हाल
इस बीच, राजधानी की हवा की गुणवत्ता ‘मॉडरेट’ श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 176 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है, ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें