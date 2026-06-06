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दिल्ली होटल अग्निकांड : नाइजीरियन कपल ने आग से बचने का वीडियो देखकर बचाई जान

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिश स्टे में भीषण अग्निकांड के दौरान एक नाइजीरियाई कपल ने अपनी सूझबूझ के जरिये मौत को मात दे दी। इस दर्दनाक हादसे में जहां 21 लोगों को जान गंवानी पड़ी, वहीं करीब 30 लोग बुरी तरह घायल हो गए। 

दिल्ली होटल अग्निकांड : नाइजीरियन कपल ने आग से बचने का वीडियो देखकर बचाई जान

दिल्ली में मालवीय नगर के हौजरानी स्थित होटल में बुधवार सुबह लगी भीषण आग में जहां 21 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक नाइजीरियाई कपल ने आग से बचाव संबंधित वीडियो से मिली जानकारी और अपनी सूझबूझ के दम पर मौत को मात दे दी।

नाइजीरियाई कपल ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्होंने हादसे के दौरान बाथरूम में शरण लेकर और लगातार पानी का इस्तेमाल कर खुद को जहरीले धुएं से बचाए रखा, जिससे उनकी जान बच गई और मदद पहुंचने पर वह सुरक्षित बाहर निकल आए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि टीम बचे हुए लोगों के बयान दर्ज कर रही है। विदेशी नागरिकों के बयान लेने के लिए पुलिस द्वारा ट्रांसलेटरों की भी मदद ली गई।

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस कपल को पता था कि आग लगने पर धुआं ऊपर की ओर जमा होता है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने होटल के कमरे से निकलने के बजाय बाथरूम में जाकर शॉवर चालू कर दिया। दोनों ने फर्श पर तौलिए बिछाए और नीचे लेटकर मदद पहुंचने का इंतजार किया। लगातार बहते पानी और नीचे रहने की वजह से वे जहरीले धुएं के असर से बचे रहे।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हादसे में अधिकांश लोगों की मौत आग की लपटों से नहीं बल्कि धुएं से दम घुटने के कारण हुई। अधिकारी का कहना है कि इमारत में पर्याप्त वेंटिलेशन और आपातकालीन निकास मार्ग नहीं थे, जिसके कारण धुआं तेजी से पूरे भवन में फैल गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि संबंधित दूतावासों को सूचना दे दी है और आगे की प्रक्रिया के लिए समन्वय किया जा रहा है। अधिकांश विदेशी नागरिक इलाज कराने के लिए भारत आए थे या मरीजों के साथ ठहरे हुए थे।

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अस्पतालों में अभी भी 17 मरीजों का इलाज जारी

आग की घटना में घायल हुए अभी 18 मरीज अलग-अलग तीन अस्पतालों में भर्ती हैं। मैक्स अस्पताल में अभी 15 मरीज भर्ती हैं। इनमें से 13 विदेशी हैं, जिसमें से छह मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। नौ मरीज आईसीयू और वार्ड में भर्ती हैं। सभी की देखभाल की जा रही है। इसके अलावा एम्स और सफदरजंग अस्पताल में एक-एक मरीज भर्ती हैं। उनकी हालत भी स्थिर बनी हुई है।

एम्स में 19 शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा हुआ

आग लगने की घटना में जान गंवाने वाले सात लोगों के शव का शुक्रवार को एम्स के मुख्य मॉर्चरी में पोस्टमार्टम किया गया। अब तक 21 में से 19 शवों का पोस्टमॉर्टम हो चुका है, जिसमें से एक का पोस्टमॉर्टम एम्स ट्राॅमा सेंटर में हुआ था। अभी दो शवों को एम्स ट्रॉमा सेंटर की मॉर्चरी में रखा गया है। एक की पहचान हो गई है। परिजनों के आने पर उसका पोस्टमॉर्टम हो जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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