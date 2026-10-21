दिल्ली में फिर हवा में उड़ने का मौका, शुरू हो रही हॉट-एयर बैलून राइड; जानिए डेट और चार्ज
Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में सराय काले खां के बांसेरा पार्क में हॉट-एयर बैलून राइड फिर शुरू होने जा रही है। पिछली बार टिकट की कीमत करीब 2,300 रुपये प्रति व्यक्ति थी, लेकिन इस बार इसे कम रखने की योजना है। आयोजक ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी भी कर रहे हैं।
Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्ली में अब एक बार फिर हवा में ऊंचाई से शहर का नजारा देखने का मौका मिलने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) 14 नवंबर से हॉट-एयर बैलून राइड शुरू करने की तैयारी में है। यह सुविधा सराय काले खां इलाके के बांसेरा पार्क में मिलेगी। आयोजकों के मुताबिक, इस बार लोगों को आकर्षित करने के लिए टिकट की कीमत पिछले साल के मुकाबले कम रखने की योजना है। इसके अलावा टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है।
14 नवंबर से शुरू होगी बैलून राइड
अधिकारियों के मुताबिक, हॉट-एयर बैलून की सवारी 14 नवंबर से आम लोगों के लिए शुरू करने की योजना है। पिछले साल नवंबर में भी बांसेरा पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर भारत में नवंबर से फरवरी तक का समय बैलून राइड के लिए अनुकूल माना जाता है। इसी वजह से सर्दियों के मौसम में इस गतिविधि को दोबारा शुरू किया जा रहा है।
कितनी होगी टिकट की कीमत?
पिछली बार हॉट-एयर बैलून की सवारी के लिए प्रति व्यक्ति करीब 2,300 रुपये टिकट रखा गया था। हालांकि, इसके बावजूद लोगों का रिस्पॉन्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और राइड का आयोजन केवल सप्ताहांत में किया गया। इस बार ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए टिकट की कीमत कम रखने की योजना है। हालांकि, नई कीमत अभी तय नहीं हुई है।
कितनी देर की होगी सवारी?
हॉट-एयर बैलून की एक यात्रा आम तौर पर सात से 12 मिनट तक चलती है। इसमें एक बार में चार लोग बैठ सकते हैं। इस दौरान लोगों को ऊंचाई से आसपास के इलाके का नजारा देखने का मौका मिलता है।
ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी तैयारी
आयोजक जल्द ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों के लिए टिकट लेना आसान बनाना और इस गतिविधि के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हालांकि, ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने की तारीख और टिकट की नई कीमत के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है।
DDA ने पिछले साल बांसेरा के अलावा यमुना किनारे स्थित असिता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बैलून राइड के लिए जगहों को अंतिम रूप दिया था। फिलहाल बांसेरा से आगे इस सुविधा का विस्तार करने की योजना पर रोक है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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