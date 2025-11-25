दिल्ली में पहली बार हुआ हॉट एयर बैलून का ट्रायल, आम जनता को कब मिलेगी रोमांचक उड़ान? PHOTOS

संक्षेप: यह ट्रायल बांसेरा पार्क में किया गया। उड़ान के दौरान बैलून करीब 100 फीट की ऊंचाई तक गया। जानिए आम जनता के लिए ये बैलून कब उपलब्ध हो सकता है।

राजधानी दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बैलून का ट्रायल रन किया गया। इस दौरान दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना समेत डीडीए के कई अधिकारी शामिल रहे। यह ट्रायल बांसेरा पार्क में किया गया। उड़ान के दौरान बैलून करीब 100 फीट की ऊंचाई तक गया। जानिए आम जनता के लिए इन बैलून में रोमांचक उड़ान का सफर कब से और कहां-कहां शुरू हो सकता है।

डीडीए अधिकारियों के मुताबिक, ट्रायल पूरी तरह से सफल होने के बाद इसे अगले एक सप्ताह में लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इसे चार जगहों पर उड़ाया जाएगा। आसिता पूर्वी पार्क, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बांसेरा पार्क और कॉमन वेल्थ गेम्स में शुरू किया जाएगा। इसकी अनुमानित शुल्क 3500 रुपए हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैलून के उड़ान के लिए 200 फीट की ऊंचाई निर्धारित की है, लेकिन फिलहाल ये 100-150 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा- ये हमारा वादा था कि दिल्लीवालों के लिए कुछ न कुछ नया देंगे। उनके एंटरटेनमेंट के लिए कोई न कोई नई चीज की शुरूआत करेंगे। आपने देखा कि उनके लिए नए नए पार्क बनाए गए हैं। आज हॉट एयर बैलून का ट्रायल सफल रहा है। संभावना है कि इसे शनिवार से शुरू कर दिया जाएगा।

उपराज्यपाल ने आगे बताया कि सात से 12 मिनट की राइड कर चार लोग एक बार में कर सकेंगे। हॉट एयर बैलून की क्षमता सात टन तक वजन उठाने की है। इसका शुल्क तीन हजार रुपये प्लस टेक्स होगा। सुबह और शाम के समय दो से ढाई घंटे का स्लॉट होगा। प्रति व्यक्ति यह शुल्क लगेगा।