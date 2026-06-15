दिल्ली के अस्पताल में आग लगने से हड़कंप, ताला तोड़कर मरीजों की जान बचाई; अफरा-तफरी
Delhi Hospital Fire: दिल्ली के डाबरी में एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। मरीज उठकर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने ताला तोड़कर मरीजों की जान बचाई।
Delhi Hospital Fire: दिल्ली के डाबरी इलाके में स्थित एक किडनी अस्पताल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना रविवार रात विजय एन्क्लेव में जिंदल पब्लिक स्कूल के पास स्थित किडनी अस्पताल में हुई। आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मरीज उठकर भागने लगे। लेकिन गेट बंद होने से चीख-पुकार मच गई। मरीजों की चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गेट का ताला तोड़कर मरीजों की जान बचाई। हालांकि दमकल की टीम ने देर रात तक आग पर काबू पा लिया था।
जानकारी के अनुसार, अस्पताल के मुख्य गेट के पास लगे बिजली के मीटर और ग्राउंड फ्लोर के इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स में आग लगी थी। आगजनी में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।
आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन वाटर टेंडर, एक वाटर बाउजर और एक ब्रीदिंग सपोर्ट यूनिट मौके पर पहुंची। घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर थी। फायर अधिकारियों ने करीब 10:40 बजे रात आग पर पूरी तरह काबू पा लिया था।
पुलिस के अनुसार, आग केवल इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्स तक फैली थी। समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
ताला तोड़कर मरीजों की जान बचाई
जानकारी के अनुसार, आग अस्पताल के मुख्य गेट के पास लगी थी। इससे डर के मारे मरीज अपनी जान बचाकर पीछे के दरवाजे से भागने लगे। हालांकि पीछे का दरवाजा बंद होने से चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने ताला तोड़कर मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला और उनकी जान बच सकी।
सूझबूझ से मरीजों की जान बचाई
अस्पताल में मची अफरा-तफरी के बीच पड़ोसियों ने मानवता की मिसाल पेश की। अस्पताल के पीछे स्थित रिहायशी इलाके के निवासी मरीजों और उनके परिजनों की मदद के लिए तुरंत आगे आए।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देर रात अस्पताल की तरफ से शोर-शराबा और मदद की पुकार सुनाई दी। आवाजें सुनते ही कॉलोनी के लोग अपने घरों से निकलकर मौके पर पहुंच गए।
हालात गंभीर देखकर लोगों ने बिना देर किए अस्पताल के पिछले गेट का ताला हथौड़े से तोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने मिलकर अंदर मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों को सुरक्षित बाहर निकाला।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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