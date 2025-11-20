किडनी डोनर तो थे, लेकिन फंस गया पेच; फिर मैक्स हॉस्पिटल में कैसे मिला 3 मरीजों को नया जीवन?

संक्षेप: मरीजों के पास डोनर तो होते हैं, लेकिन एक पेच फंस जाने के चलते किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती है। फिर मैक्स के डॉक्टरों ने एक सलाह दी और तीनों लोगों को नई जिंदगी मिल गई।

दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से जूझ रहे 3 मरीज आते हैं। उनके पास डोनर तो होते हैं, लेकिन एक पेच फंस जाने के चलते किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती है। फिर मैक्स के डॉक्टरों ने एक सलाह दी और तीनों लोगों को नई जिंदगी मिल गई।

तीनों मरीज किडनी की आखिरी स्टेज की बीमारी से जूझ रहे थे। डोनर के बावजूद ट्रांसप्लांट न होने की वजह थी, ब्लड ग्रुप का मिसमैच होना। इसके बाद डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि आप अपने डोनर एक्स्चेंज कर लें। ऐसा करने के लिए तीनों परिवार तैयार हो गए।

तीनों परिवार ने आपस में बदलीं किडनियां अब समझिए पूरी बात कैसे एक्स्चेंज हुई किडनियां। हर मरीज के घर पर एक अपनी मर्जी से डोनर था, लेकिन किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। इसलिए उनके परिवारों ने पेयर्ड किडनी एक्सचेंज का ऑप्शन चुना, जिसमें परिवारों में डोनर को मैच करके मेडिकली कम्पैटिबल जोड़े बनाए जाते हैं।

इस अरेंजमेंट के तहत, शादाब की पत्नी सिमरन परवीन ने अपनी किडनी जोगिंदर को डोनेट की; जोगिंदर की बहन सुमन ने विनोद को डोनेट की; और विनोद की पत्नी पूनम देवी ने शादाब को डोनेट की। इसके बाद थ्री-वे पेयर्ड किडनी ट्रांसप्लांट से तीनों मरीजों को नई जिंदगी मिल गई। इस दौरान डॉक्टरों ने 6 सर्जरी कीं और ठीक होने के करीब एक हफ्ते बाद छुट्टी दे दी।

दिल्ली, बिहार और बंगाल के हैं मरीज किडनी पाने वाले मरीजों में एक पश्चिम बंगाल के शादाब अली (36), दूसरे दिल्ली के जोगिंदर कुमार (52), और तीसरे बिहार के विनोद कुमार (51) शामिल थे। ये सभी लोग रेगुलर डायलिसिस की मदद से अपनी जिंदगी गुजर कर रहे थे, लेकिन अब सफल इलाज की बदौलत उन्हें इससे छुटकारा मिल गया है।

एक साथ 6 सर्जरी करना थी सबसे बड़ी चुनौती ट्रांसप्लांट सर्जरी को यूरोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट और रोबोटिक्स के चेयरमैन डॉ. अनंत कुमार ने लीड किया। इनके साथ एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने भी काम किया, जिसने सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच छह थिएटर में काम किया।