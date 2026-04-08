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सबसे छोटे मोतियाबिंद ऑपरेशन की तकनीक विकसित करने का दावा, चौंकाने वाले नतीजे

Apr 08, 2026 09:56 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली के मूलचंद अस्पताल के नेत्र शल्य चिकित्सक ने महज 0.7 मिलीमीटर के चीरे से मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन करने की तकनीक विकसित करने का दावा किया है। 

सबसे छोटे मोतियाबिंद ऑपरेशन की तकनीक विकसित करने का दावा, चौंकाने वाले नतीजे

नई दिल्ली के मूलचंद अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र शल्य चिकित्सक ने दुनिया की सबसे छोटी मोतियाबिंद सर्जरी तकनीक विकसित करने का दावा किया है। इस नई तकनीक में केवल 0.7 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है जो सामान्य रूप से लगने वाले 1.8 से 2.2 मिलीमीटर के चीरे के मुकाबले आधे से भी कम है। 15 मरीजों पर किए गए अध्ययन में सभी की दृष्टि में बेहतर सुधार पाया गया और सर्जरी के दौरान कोई जटिलता नहीं आई है। इस शोध चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

अब तक का सबसे छोटा चीरा माना गया

वरिष्ठ नेत्र शल्य चिकित्सक कृष्ण वैथीस्वरन का यह शोध इंडियन जर्नल ऑफ कैट्रेक्ट एंड रिफ्रेक्टिव सर्जरी में प्रकाशित हुआ है। उनका कहना है कि चिकित्सा जगत में इसे अब तक का सबसे छोटा सर्जिकल चीरा माना गया है।

केवल 0.7 मिलीमीटर का लगता है चीरा

डॉ. कृष्ण वैथीस्वरन के मुताबिक, सामान्य मोतियाबिंद ऑपरेशन में 1.8 से 2.2 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है। इस नई तकनीक में केवल 0.7 मिलीमीटर यानी परंपरागत तरीके से आधे से भी कम लंबाई का का चीरा पर्याप्त है।

15 मरीजों पर किए गए इस अध्ययन के नतीजे

- डॉक्टरों का दावा है कि सभी मरीजों को अंतिम जांच में 6/12 या उससे बेहतर दृष्टि प्राप्त हुई।

- 80 फीसदी मरीजों को ऑपरेशन के पहले ही दिन दो लाइन दृष्टि सुधार मिला।

- एक भी मरीज में ऑपरेशन के दौरान कोई जटिलता नहीं आई।

- सभी मरीजों में ऑपरेशन के दौरान आंख की स्थिरता पूरी तरह बनी रही।

- औसत अल्ट्रासाउंड समय मात्र 2.24 सेकंड रहा, जिसमें न्यूनतम ऊर्जा उपयोग की गई।

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छोटा चीरा लगाने के फायदे

वरिष्ठ नेत्र शल्य चिकित्सक कृष्ण वैथीस्वरन के मुताबिक आंख की सर्जरी में हर मिलीमीटर का महत्व होता है। छोटा चीरे में कम ऊतक क्षति और कम सूजन होती है। तेजी से घाव भरता है। कम सर्जिकल दृष्टिदोष की संभावना रहती है। ऑपरेशन के अगले दिन से बेहतर दृष्टि मिल जाती है और यह चीरा न के बराबर दिखता है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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