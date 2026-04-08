सबसे छोटे मोतियाबिंद ऑपरेशन की तकनीक विकसित करने का दावा, चौंकाने वाले नतीजे
दिल्ली के मूलचंद अस्पताल के नेत्र शल्य चिकित्सक ने महज 0.7 मिलीमीटर के चीरे से मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन करने की तकनीक विकसित करने का दावा किया है।
नई दिल्ली के मूलचंद अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र शल्य चिकित्सक ने दुनिया की सबसे छोटी मोतियाबिंद सर्जरी तकनीक विकसित करने का दावा किया है। इस नई तकनीक में केवल 0.7 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है जो सामान्य रूप से लगने वाले 1.8 से 2.2 मिलीमीटर के चीरे के मुकाबले आधे से भी कम है। 15 मरीजों पर किए गए अध्ययन में सभी की दृष्टि में बेहतर सुधार पाया गया और सर्जरी के दौरान कोई जटिलता नहीं आई है। इस शोध चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
अब तक का सबसे छोटा चीरा माना गया
वरिष्ठ नेत्र शल्य चिकित्सक कृष्ण वैथीस्वरन का यह शोध इंडियन जर्नल ऑफ कैट्रेक्ट एंड रिफ्रेक्टिव सर्जरी में प्रकाशित हुआ है। उनका कहना है कि चिकित्सा जगत में इसे अब तक का सबसे छोटा सर्जिकल चीरा माना गया है।
केवल 0.7 मिलीमीटर का लगता है चीरा
डॉ. कृष्ण वैथीस्वरन के मुताबिक, सामान्य मोतियाबिंद ऑपरेशन में 1.8 से 2.2 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है। इस नई तकनीक में केवल 0.7 मिलीमीटर यानी परंपरागत तरीके से आधे से भी कम लंबाई का का चीरा पर्याप्त है।
15 मरीजों पर किए गए इस अध्ययन के नतीजे
- डॉक्टरों का दावा है कि सभी मरीजों को अंतिम जांच में 6/12 या उससे बेहतर दृष्टि प्राप्त हुई।
- 80 फीसदी मरीजों को ऑपरेशन के पहले ही दिन दो लाइन दृष्टि सुधार मिला।
- एक भी मरीज में ऑपरेशन के दौरान कोई जटिलता नहीं आई।
- सभी मरीजों में ऑपरेशन के दौरान आंख की स्थिरता पूरी तरह बनी रही।
- औसत अल्ट्रासाउंड समय मात्र 2.24 सेकंड रहा, जिसमें न्यूनतम ऊर्जा उपयोग की गई।
छोटा चीरा लगाने के फायदे
वरिष्ठ नेत्र शल्य चिकित्सक कृष्ण वैथीस्वरन के मुताबिक आंख की सर्जरी में हर मिलीमीटर का महत्व होता है। छोटा चीरे में कम ऊतक क्षति और कम सूजन होती है। तेजी से घाव भरता है। कम सर्जिकल दृष्टिदोष की संभावना रहती है। ऑपरेशन के अगले दिन से बेहतर दृष्टि मिल जाती है और यह चीरा न के बराबर दिखता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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