Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशेड़ी कहने पर भड़का दोस्त, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर की हत्या; दिल्ली में खौफनाक कांड

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

नई दिल्ली के रणहौला इलाके में एक 22 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर ही लगा है।

नशेड़ी कहने पर भड़का दोस्त, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर की हत्या; दिल्ली में खौफनाक कांड

नई दिल्ली के रणहौला इलाके में एक 22 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप मृतक के दोस्त पर ही लगा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक ने आरोपी को नशेड़ी बोल दिया था, जिसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। आरोपी ने गुस्से में युवक पर चाकू से कई वार कर दिए। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 22 साल का आशु पटेल अपने परिवार के साथ नंगली डेयरी के हरकुल विहार इलाके में रहता था। आशु ने कक्षा दस के बाद फेल होने के चलते पढाई छोड़ दी थी। फिलहाल वह घर में रहता था। उसके परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई, एक बहन शामिल है। उसके पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में आशु की मां ने बताया कि 5 मई की देर रात करीब 9 बजे आशु के फोन पर उसके दोस्त विपिन का फोन आया। जिसके बाद आशु दस मिनट में घर वापस आने के लिए बोल कर चला गया। करीब डेढ़ घंटे के बाद उसके एक दोस्त का फोन आया कि आशु का एक्सीडेंट हो गया और जल्दी डीडीयू अस्पताल आ जाओ।

ये भी पढ़ें:'रोड RADAR' की मदद से प्रदूषण के हॉटस्पॉट खोजेगी रेखा सरकार, जानिए क्या है ये?

परिजन डीडीयू अस्पताल पहुंचे, जहां पता चला कि आशु पर चाकू से कई वार किए गए हैं, और वह गंभीर रूप से घायल है। मामले की अस्पताल से ही रणहौला थाना पुलिस को मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 7 मई की देर रात अस्पताल में उपचार के दौरान आशु ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ कर आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:करोड़ों की मांग; दिल्ली के रक्षा कारोबारी को मारने की धमकी, किया था यह ऐलान

नशेड़ी कहने पर की हत्या

आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वारदात के समय वह अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। सभी बात कर रहे थे, इसी दौरान आशु ने उसे सभी के सामने नशेड़ी बोल दिया और उसका मजाक उड़ाने लगा। जिस पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने आशु पर चाकू से कई वार किए और उसके बाद खुद की स्कूटी से उसे डीडीयू अस्पताल पहुंचाया था।

ये भी पढ़ें:DDA ने जारी किया नया नोटिस, खाली पड़े निजी प्लॉटों के मालिकों को होगा फायदा
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।