दिल्ली में होली पर सीजन का सबसे गर्म दिन , कहां कितना तापमान

Mar 04, 2026 07:58 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
होली के दिन भी दिल्ली में लोगों को भीषण गर्मी महसूस हुई और अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह मार्च महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया।

होली के दिन भी दिल्ली में लोगों को भीषण गर्मी महसूस हुई और अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह मार्च महीने का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया। आईएमडी के अनुसार, शहर के आधार केंद्र माने जाने वाले सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक है।

पालम में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है।लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। रिज में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक था।

आयानगर में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक था। जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 71 प्रतिशत और शाम 5.30 बजे 33 प्रतिशत दर्ज की गई।

कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान लगाया है, साथ ही दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।

