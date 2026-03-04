Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली में होली के जश्न में हुआ झगड़ा, शख्स को चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट

Mar 04, 2026 09:59 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में होली के जश्न के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

दिल्ली में होली के जश्न में हुआ झगड़ा, शख्स को चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट

उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में होली के जश्न के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान नेपाल के रूप में हुई है, जबकि घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है।पुलिस के अनुसार, यह घटना दो समूहों के बीच हुए झगड़े के कारण हुई। दोनों गुटों के बीच कहासुनी बढ़ गई और आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर नेपाल और उसके साथी पर चाकू से हमला कर दिया।

दोनों पीड़ितों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नेपाल को मृत घोषित कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दूसरे पीड़ित को गंभीर चोटों के साथ भर्ती कराया गया है और वह फिलहाल डॉक्टरों निगरानी में है।

ये भी पढ़ें:BJP वाले मोदीजी को लेकर अपनी गलतफहमी दूर कर लें; कांग्रेस नेता ने क्यों कहा ऐसा?
ये भी पढ़ें:आग की लपटें, धुएं का गुबार; दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दुकान में लगी भीषण आग
ये भी पढ़ें:इजराइल-ईरान संघर्ष के बीच दुबई से आया विशेष विमान, लोगों ने बताए वहां के हालात

बुराड़ी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस हमले में शामिल अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

अधिकारी ने कहा, हमने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीमें घटनाक्रम का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही हैं। आगे की जांच जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।