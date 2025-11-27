दिल्ली में हिट एंड रन: तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को ठोंका, ड्राइवर हुआ फरार; दोनों की मौत

संक्षेप: यह हादसा 26 नवंबर की शाम करीब 6:10 बजे जाखिरा गोलचक्कर के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार टाटा टियागो कार (HR-16-V-1010) ने दो राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

दिल्ली के मोती नगर इलाके में मंगलवार शाम हुए सड़क हादसे में घायल हुए दोनों व्यक्तियों की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा 26 नवंबर की शाम जाखिरा गोलचक्कर के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार टाटा टियागो कार (HR-16-V-1010) ने दो राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

PCR ने तुरंत घायलों को पहुंचाया अस्पताल हादसे की सूचना मिलते ही PCR टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को एबीजी अस्पताल ले जाया गया। घायलों की पहचान 48 वर्षीय मुन्नी राज (निवासी नेहरू नगर, आनंद पर्वत) और 74 वर्षीय सूरजपाल (निवासी झुग्गी, चारा मंडी ज़ाखिरा) के रूप में हुई। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें RML अस्पताल लेकर पहुंचे।

बयान देने की स्थिति में नहीं थे घायल पुलिस के अनुसार, जांच अधिकारी (IO) ने घटनास्थल से कार को कब्जे में ले लिया और दोनों घायलों के MLC भी एकत्र किए। लेकिन दोनों घायल बयान देने की स्थिति में नहीं थे। मामले में DD एंट्री के आधार पर FIR नं. 552/25 दर्ज की गई है। यह केस BNS की धारा 281 और 125(a) के तहत दर्ज किया गया है।