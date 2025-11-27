Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi hit-and-run: Speeding car hits two pedestrians, driver flees; both dead
दिल्ली में हिट एंड रन: तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को ठोंका, ड्राइवर हुआ फरार; दोनों की मौत

दिल्ली में हिट एंड रन: तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को ठोंका, ड्राइवर हुआ फरार; दोनों की मौत

संक्षेप:

यह हादसा 26 नवंबर की शाम करीब 6:10 बजे जाखिरा गोलचक्कर के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार टाटा टियागो कार (HR-16-V-1010) ने दो राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

Thu, 27 Nov 2025 04:46 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
दिल्ली के मोती नगर इलाके में मंगलवार शाम हुए सड़क हादसे में घायल हुए दोनों व्यक्तियों की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा 26 नवंबर की शाम जाखिरा गोलचक्कर के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार टाटा टियागो कार (HR-16-V-1010) ने दो राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

PCR ने तुरंत घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हादसे की सूचना मिलते ही PCR टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को एबीजी अस्पताल ले जाया गया। घायलों की पहचान 48 वर्षीय मुन्नी राज (निवासी नेहरू नगर, आनंद पर्वत) और 74 वर्षीय सूरजपाल (निवासी झुग्गी, चारा मंडी ज़ाखिरा) के रूप में हुई। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें RML अस्पताल लेकर पहुंचे।

बयान देने की स्थिति में नहीं थे घायल

पुलिस के अनुसार, जांच अधिकारी (IO) ने घटनास्थल से कार को कब्जे में ले लिया और दोनों घायलों के MLC भी एकत्र किए। लेकिन दोनों घायल बयान देने की स्थिति में नहीं थे। मामले में DD एंट्री के आधार पर FIR नं. 552/25 दर्ज की गई है। यह केस BNS की धारा 281 और 125(a) के तहत दर्ज किया गया है।

इलाज के दौरान दोनों की मौत

बुधवार 27 नवंबर को पुलिस को DD No. 16A और 32A के माध्यम से जानकारी मिली कि दोनों घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों मृतकों का पोस्टमॉर्टम चल रहा है और आगे की जांच जारी है। कार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूत खंगाले जा रहे हैं।मोती नगर थाना पुलिस ने कहा कि हादसे की वजह, कार की स्पीड और चालक की भूमिका की जांच की जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
