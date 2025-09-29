एक ने टक्कर मारी और दूसरी कुचलती चली गई, दिल्ली में कारों की रेस ने ले ली बाप-बेटे और पोते की जान

दिल्ली में एक सड़क हादसे में तीन लोगों को खोने वाले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पारिवारिक मिलन से शुरू हुआ सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। दावत खाकर निकले दादा, पोता और बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई।

दिल्ली में एक सड़क हादसे में तीन लोगों को खोने वाले परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पारिवारिक मिलन से शुरू हुआ सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। दावत खाकर निकले दादा, पोता और बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई।

सहारनपुर से आई एक बेटी दिल्ली के उत्तम नगर में अपनी बहन के घर दावत खाने पहुंची थी। वहां परिवार के अन्य लोग भी पहुंचे थे। रात को खाना खाने के बाद 60 साल के मोहम्मद शाहिद अपने बेटे फैज और पोते हमजा के साथ यमुना विहार के लिए निकले, लेकिन तीनों घर नहीं पहुंच पाए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए। इसी दौरान एक अन्य कार ने उन्हें कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन रेस लगा रहे थे।

रिश्तेदारों के अनुसार, शाहिद का परिवार उत्तम नगर में अपनी बेटी के घर रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ था। उनकी दूसरी बेटी अपने 12 साल के बेटे हमजा के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आई थी।

घर लौटते समय शाहिद ने अपनी पत्नी, बेटी और परिवार के अन्य लोगों के लिए एक टैक्सी बुक की, जबकि वह अपने 28 साल के बेटे फैज और पोते हमजा के साथ मोटरसाइकिल से निकले।

शाहिद के भतीजे रेहान अहमद ने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि हम उन्हें फोन करते रहे और आखिरकार एक राहगीर ने फोन उठाया। उसने हमें बताया कि एक दुर्घटना हुई है। हम घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ियां और एंबुलेंस पहले से ही वहां मौजूद थीं। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारा आखिरी पारिवारिक डिनर था... हमने सब कुछ खो दिया है।

अहमद ने उस भयावह दृश्य को याद किया जो उन्होंने और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने घटनास्थल पर पहुंचकर देखा था। अहमद ने कहा कि एक प्रत्यक्षदर्शी ऑटो चालक ने हमें बताया कि बच्चे (हमजा) की सांसें चल रही थीं, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो गई। उनके शरीर इतने कुचले हुए थे कि पहचानना मुश्किल था।

मौके पर रुके ऑटो चालक और एक अन्य वाहन चालक ने कथित तौर पर परिवार के लोगों को बताया कि फ्लाईओवर पर दो कारें दौड़ रही थीं। उनमें से एक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर गिर गए और पीछे से आ रही दूसरी कार उन्हें कुचलती हुई निकल गई।शाहिद के भाई के अनुसार, यह क्षति परिवार के लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से भारी है। परिवार अनाथ हो गया है।