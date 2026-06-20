सरोगेसी का झांसा देकर बेचे नवजात, दिल्ली के के अस्पताल में 9 लाख वाले ‘बेबी रैकेट’ पर चौंकाने वाले खुलासे
दिल्ली के हीरा मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह पर पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सरोगेरी का झांसा देकर नवजात बेचे जाते थे।
दिल्ली के बेगमपुर स्थित हीरा मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में नवजातों की तस्करी करने वाले गिरोह ने निसंतान दंपतियों को सरोगेसी और आईवीएफ का झांसा देकर बच्चों की बिक्री का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। इस सनसनीखेज खुलासे का पता गिरोह की कथित सरगना डॉ. विवेकी से पुलिस पूछताछ में चला है।
इससे पहले अदालत ने शुक्रवार को डॉ. विवेकी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच अब उसके पति डॉ. हीरा की भूमिका तक पहुंच गई है, जो अस्पताल के संचालन से जुड़े रहे हैं। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य मिलने पर उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
जुड़वां बच्चे सौंपे
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, ग्वालियर निवासी दंपति मुकेश और रीमा संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ उपचार कराने डॉ. विवेकी के संपर्क में आए थे। आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें सरोगेसी का विकल्प बताते हुए नौ लाख रुपये के पैकेज में पुत्र दिलाने का भरोसा दिया। दंपति से स्पर्म और अंडाणु सहित आवश्यक नमूने भी ले लिए गए। इस दौरान गिरोह के सदस्य कथित सरोगेट महिला की वीडियो भेजकर उन्हें भरोसे में रखते रहे।
पुलिस के अनुसार, बाद में गिरोह के पास दो नवजात शिशु पहुंचे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी। इसके बाद दंपति को यह कहकर दोनों बच्चे सौंप दिए गए कि सरोगेट महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। दंपति ने इसे सच मानकर बच्चों को अपना लिया। अस्पताल से मिले दस्तावेजों की जांच में पुलिस को फर्जी सरोगेसी रैकेट चलाए जाने के भी संकेत मिले हैं।
मध्यस्थ के जरिए चलता था नेटवर्क
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी साया भाई उर्फ कालिया सीधे बच्चों के माता-पिता से नहीं, बल्कि अन्य लोगों के माध्यम से नवजात शिशु हासिल करता था। वह फिलहाल पांच दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की एक टीम उसे लेकर राजस्थान के पाली और गुजरात के साबरकांठा रवाना हुई है। पूछताछ में उसने दावा किया कि वह डॉ. विवेकी समेत कई अन्य गिरोहों को भी नवजात शिशु उपलब्ध कराता था। हालांकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन वह खरीदारों के ठिकानों की जानकारी होने का दावा कर रहा है।
चार और बच्चों का सुराग
जांच अधिकारियों के मुताबिक अब तक चार अन्य नवजात बच्चों की जानकारी मिली है, जिन्हें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार के परिवारों को बेचा गया था। पुलिस अस्पताल के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल संचालन में डॉ. हीरा की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
घंटे भर की देरी पड़ सकती थी भारी
मध्य जिला स्पेशल स्टाफ ने फर्जी ग्राहक बनकर गिरोह की सदस्य ज्योति और शालू से संपर्क किया था। पांच जून को आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर जब आरोपी नवजात शिशु को सौंपने पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर थी। पुलिस ने तत्काल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया।
डॉक्टरों के अनुसार यदि इलाज में एक घंटे की भी देरी होती तो बच्चे की जान जा सकती थी। नवजात को जन्म के तुरंत बाद मां से अलग कर दिया गया था और उसे मां के दूध के बजाय पैकेट वाला दूध पिलाया जा रहा था, जिससे उसके लीवर पर प्रतिकूल असर पड़ा और पैर नीला पड़ गया था। उपचार के बाद अब उसकी हालत स्थिर है।
13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था
गौरतलब है कि मध्य जिला स्पेशल स्टाफ ने एक महीने तक चले विशेष अभियान के दौरान इस तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पांच नवजात शिशुओं को सुरक्षित बरामद किया था। मामले की जांच जारी है।
रेलवे स्टेशन से बच्चा अगवा करने वाले आठ गिरफ्तार
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना पुलिस ने डेढ़ वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसे बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। डीसीपी भरत रेड्डी ने बताया कि गाजियाबाद निवासी चंद्रकुमारी का डेढ़ वर्षीय बेटा 24 मई को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लापता हो गया था। मामला दर्ज कर एसएचओ विश्वनाथ की टीम ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू की।
दो लोगों की संलिप्तता सामने आई
जांच में महिला और उसके दो साथियों की संलिप्तता सामने आई। इसी दौरान हरिद्वार पुलिस ने गिरोह के छह गुर्गों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दिल्ली से भी बच्चा चुराने की बात कबूल की। इसके बाद दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदायूं से बच्चे को बरामद कर लिया गया।
डेढ़ लाख में बच्चा खरीदा
पूछताछ में विशाल, जिया और शिवा के बच्चे का अपहरण करने का खुलासा हुआ। वहीं धर्मेंद्र और उसकी पत्नी प्रीति खरीदार तलाशते थे। पुलिस के अनुसार, पूजा ने अपनी बहन आरती के लिए डेढ़ लाख में बच्चा खरीदा था।
खुलासा: अतिरिक्त रकम वसूली जाती थी
पूछताछ में डॉ. विवेकी ने स्वीकार किया कि राजस्थान और गुजरात की कई गर्भवती महिलाओं का प्रसव उसके अस्पताल में कराया गया। प्रसव के बाद महिलाएं अपने गांव लौट जाती थीं, जबकि नवजात बच्चों को अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बने एनआईसीयू में रखा जाता था। वहां केवल डॉक्टर की विश्वस्त सहयोगी प्रतिभा को जाने की अनुमति थी। पुलिस के अनुसार, बच्चों को खरीदारों को सौंपने से पहले अस्पताल में रखने के नाम पर भी अतिरिक्त रकम वसूली जाती थी।
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